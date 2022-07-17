انت الان تتابع خبر ..أول رد فعل من مدرب بيراميدز " تاكيس جونياس " عقب الفوز علي الأهلي اليوم وفرص التتويج بلقب الدوري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انطلقت اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت ـأبو ظبي ، المباراة التي انتظرها الملايين من عشاق كرة القدم المصرية بين فريقي ” النادي الأهلي و بيراميدز ، والتي تأتي في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري ، تلك المبارا ة التي دخلها الفريقين بنية تحقيق الفوز ، ولا شئ غير الفوز ،من أجل حسم الصراع علي المركز الثاني فلدي بيراميدز 50 نقطة في وصافة جدول الترتيب أماا المارد الأحمر فيدخل اللقاء وفي جعبته 48 نقطة وهو الأمر الذي اشعل اللقاء قبل انطلاقه

جدير بالذكر أن النادي الأهلي تلقي هزيمة مستحقة في لقاء اليوم أمام بيراميدز في مباراة عجز الفريق عن تسجيل هدف واحد يحفظ به ماء وجهه ، حيث أن الكثير من الجمهور المتابع للقاء من جانب النادي الأهلي قد اعترف بأن لاعبي الأهلي لم يكونوا يستحقون أن يعودوا في اللقاء ، حيث أن لاعبي الأهلي قد قدموا واحدة من اسوء المبارايات التي من الممكن أن يتم تقديمها من جانب لاعب كرة قدم

– تعليق مدرب بيراميدز علي التتويج بلقب الدوري

في ذات السياق فقد حرص الإعلامي محمد فاروق مقدم برنامج ” اليريمو ” والذي يتم بثه عبر قناة ” ten” علي التواصل مع ” تاكيس جونياس ” الذي عبر عن سعادته عقب هزيمة الأهلي اليوم مشيرا إلي أنه حال تتويج فريقه بلقب الدوري ستكون مفاجأة مدهشة بالنسبة له