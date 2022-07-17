انت الان تتابع خبر أول رد فعل من " سوارش " عقب هزيمة الأهلي المذلة أمام " بيراميدز" والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتهت أحداث واحدة من أكثر المبارايات التي يتم متابعتها خلال الفترة الأخيرة في الدوري المصري والتي جمعت بين كل من النادي الأهلي ومنافسه بيراميدز ، حيث أن تلك المباراة اصبح لها رونق خاص منذ أن تأسس الفريق السماوي ، والتي تعد بالكثير من الندية والتنافسية ، نظرا لوجود الكثير من الأمور العالقة بين الفريقين ، والتي تزيد من الأجواء حماسا ، حيث ان كل من الفريقين لا يوجد أمامه بديل عن تحقيق الفوز والظفر بالنقاط الثلاث بأي طريقة ممكنة من أجل ان يظل في دائرة المنافسة علي لقب الدوري المصري الممتازفالفوارق ليست كبيرة لكن الدوري دخل في المنعظف الأخير ولا مجال لخسارة أي نقاط خاصة لصالح الخصوم المباشرين

جدير بالذكر أن النادي الأهلي تكبد هزيمة موجعة من بيراميدز خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم ، في مباراة تمكن خلالها الفريق السماوي من إحراز هدفين في مرمي ” الشناوي ” مقابل لاشئ ، وقد كان في الإمكان أن يتم تسجيل المزيد والمزيد من الأهداف لولا الإنضباط التكتيكي الصارم الذي فرضه المدير الفني اليوناني ” تاكيس جونياس ” علي لاعبيه خلال ال 90 دقيقة

– تعليق مدرب الأهلي سوارش عقب الهزيمة

في ذات السياق فقد حرص المدير الفني للنادي الأهلي البرتغالي ” ريكاردو سوارش ” عن حزنه الشديد عقب الهزيمة خلال مباراة اليوم مشيرا إلي أنه يتقبل الهزيمة التي مني بها لكن ليس بهذا الطريقة ، حيث أن اللاعبين لم يبدوا أي ردة فعل أثناء اللقاء