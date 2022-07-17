انت الان تتابع خبر الأهلي ماجاش .. تعليق مثير من " مجدي عبدالغني " عقب خسارة الفريق اليوم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - واجه اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره بيراميدز في واحدة من أهم مبارايات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز ، حيث أن تلك المبارة التي انطلقت في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت ـأبو ظبي علي ملعب الدفاع الجوي ، تعد من اشرس المواجهات بين وصيف جدول ترتيب الدوري المصري وثالث الترتيب ، لذا فإن المباراة شهدت صراعا محتدما بين لاعبي الفريقين طوال ال 90 دقيقة من اجل تحقيق الفوز في المباراة واللحاق بنادي الزمالك الذي يتربع علي قمة الدوري

جدير بالذكر أن الأهلي تعرض لهزيمة قاسية اليوم خلال المباراة التي جمعته ضد فريق بيراميدز بثنائية نظيفة ، من توقيع كل من ” فخر الدين بن يوسف ” و” ايريك تراوري ” في مباراة لم يقدم النادي الأهلي أسوء منها ، في ظل أن لاعبي بيراميدز جميعا كانوا في يومهم ، فكانت الأخطاء قليلة للغاية كما أن هناك حالة من الانضباط داخل الفريق مكنته من أن لا يتيح للاعبي الأهلي أية فرصة من أجل العودة للقاء

في ذات السياق فقد أوضح نجم الأهلي والمنتخب المصري السابق الكابتن ” مجدي عبدالغني ” من خلال تصريحات نارية ما يلي ” الأهلي لم يأتي لمباراة بيراميدز .. قدم أداء سيئ جدًا .. بعد الانتصار الكبير على فيوتشر واللي بدأ يريح لأنه ضمن التأهل للكونفيدرالية ناس كتير جدًا اشادت بشكل مبالغ في سواريش وهو لم يقدم شئ بعد”