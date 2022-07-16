انت الان تتابع خبر "اخطاء ساذجة ولا يستحقوا هارد لك".. هجوم ناري من شوبير على لاعبي الأهلي بعد الخسارة أمام بيراميدز والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عمق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز جراح النادي الأهلي اليوم بثنائية دون رد فى لقاء الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت على استاد الدفاع الجوي، ليعود الأهلي لسيناريو نزيف النقاط، فسجل الهدف الاول فخر الدين بن يوسف بصاروخية سكنت شباك الأهلي فى الدقيقة 29، ثم عزز بيراميدز تقدمه فى الدقيقة 65 بأقدام تراوري.

وعلق الإعلامي أحمد شوبير على خسارة الأهلي بعد المباراة فى الاستديو التحليلي مافيا التحية للاعبو بيراميدز، مشيرا إلى أن لاعبو الأهلي لا يستحقون كلمة «هارد لك»، كما أشار إلى الخطأ الذي ارتكبه علي معلول والذي تسبب فى الهدف الثاني لبيراميدز بأنه خطأ ساذج وان اختياره فى تشتيت الكرة كان خطأ فادح.

تشكيل الأهلي أمام بيراميدز

وبدأ البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للنادي الاهلي المباراة بالتشكيل الآتي: حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد عبدالمنعم- أيمن أشرف- على معلول- كريم فؤاد.

الوسط: حمدي فتحي- عمرو السولية- محمد مجدي أفشة.

الهجوم: أحمد عبدالقادر- حسام حسن- صلاح محسن.

موقف الأهلي من ترتيب الدوري المصري

تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 48 فى المركز الثالث فيما ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 53 فى المركز الثاني خلف الزمالك المتصدر برصيد 57 حيث عزز تصدره بعد فوزه على غزل المحلة بهدفين دون مقابل.

ويلتقي الأهلي والزمالك فى نهائي كأس مصر النسخة الماضية يوم الخميس المقبل فى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة حيث تأهل الأهلي بعد الفوز على بتروجت، ليضرب موعدا مع الزمالك الذي تأهل بعد الفوز على أسوان.