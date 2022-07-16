نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 1-0 نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز قنوات أون تايم سبورت في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نظيره النادي الأهلي، وذلك في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الـ25 من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ستاد الدفاع الجوي، موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز، تنطلق صافرة بداية اللقاء بين الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة السعودية، الحادية عشرة بتوقيت دبي أبوظبي الإمارات.

نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز

نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز، من المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات أون تايم سبورت، حيث أنها الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز وكأس مصر، وتتخصص قناة أون تايم سبورت 1HD لنقل المباراة مع تواجد ستوديو تحليلي يضم نجوم الساحرة المستديرة لتقييم الأداء.

ويرغب كل فريق في حصد النقاط الثلاث والتي تساعده على التقدم في جدول الدوري، ويرغب الجهاز الفني الجديد للقلعة الحمراء بقيادة البرتغالى سواريش في تقديم نتائج إيجابية بعد الفوز على فيوتشر برباعية نظيفة، والرقي في جدول ترتيب الدوري العام، بينما يسعى بيراميدز في تحقيق الفوز على الأهلي لأخذ الثأر بعدما أطاح الأهلي بالفريق في كأس مصر.

وكان الأهلي قد تغلب على فيوتشر بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ‏ستاد الأهلي مساء الثلاثاء المنقضي، ضمن منافسات الجولة الـ24 لبطولة الدوري ‏الممتاز.‏

التشكيل المتوقع للأهلي

من المتوقع أن يبدأ الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد عبدالمنعم- ياسر إبراهيم- محمد هاني- على معلول.

الوسط: عمرو السولية- حمدي فتحي- محمد مجدي أفشة.

الهجوم: أحمد عبدالقادر- حسام حسن- صلاح محسن.

قائمة فريق بيراميدز في مواجهة الأهلي

على الجانب الآخر، أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة المباراة والتي تضم 22 لاعبا على النحو التالي: