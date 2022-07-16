بالفديو.. اهداف الأهلي وبيراميدز اليوم يلا شوت || شاهد بالفيديو ملخص كامل لمباراة الأهلي وبيراميدز يلا شوت

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رياض - احمد صلاح - اهداف الأهلي وبيراميدز يلا شوت Al ahly Vs pyramids، نقدم لحضراتكم من خلال موقعنا المتميزدوت الخليج ملخص مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم في بطولة الدوري المصري ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من البطولة حين يذهب الأهلي ضيفاً ثقيلاً على بيراميدز في مباراة تقام بين الفريقين بث مباشر علي أرضية ملعب ستاد الدفاع الجوي معقل فريق بيراميدز، نجح الأهلي في تحقيق الفوز خلال آخر المباريات أمام فيوتشر برباعية نظيفة في حصة فنية قدمها ريكاردو سواريش ولاعبي الأهلي أمام فيوتشر المنتشي بالفوز بكأس الرابطة المصرية، بينما حقق بيراميدز التعادل الإيجابي في المباراة الماضية أمام طلائع الجيش بهدفين لكل فريق، وتعد مباراة اليوم بث مباشر بين الأهلي وبيراميدز هي أحد أهم واقوي مباريات الفريقين في الدور الثاني لحسم ترتيب الجدول بين الفريقين مع الإقتراب من نهاية الموسم، وانتهت آخر مواجهة بين الفريقين بفوز الأهلي بهدفين نظيفين في نصف نهائي بطولة كأس مصر بينما انتهت مواجهة الذهاب في الدور الأول بفوز فريق الأهلي بثلاثية نظيفة في مباراة من العيار الثقيل من جانب لاعبي الأهلي.

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ملخص مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر يلا شوت، يدخل فريق الأهلي مباراة اليوم بث مباشر في المركز الثالث من ترتيب الجدول بعدد نقاط 48 جمعهم من خلال 22 جولة ماضية محققاً الفوز خلال أربعة عشر جولة والتعادل في 6 مباريات، بينما نال فريق الأهلي من الهزائم في الموسم الحالي خلال جولتين فقط أمام المصري البورسعيدي وفريق سموحة، ويتبقي للأهلي مباراتين فقط للتساوي مع بيراميدز والزمالك في عدد اللقاءات، ويتواجد الزمالك في المركز الأول من ترتيب الجدول برصيد نقاط 54 من خلال 24 جولة.

ملخص مباراة الأهلي وبيراميدز يلا شوت

اهداف الأهلي وبيراميدز، بينما على الجانب الآخر يتواجد فريق بيراميدز في المركز الثاني من ترتيب الجدول برصيد نقاط 50 جمعهم من خلال 24 جولة ماضية، ونجح بيراميدز في تحقيق الفوز خلال خمسة عشر مباراة والتعادل في خمسة مباريات فقط، بينما نال بيراميدز من الهزائم في الموسم الحالي خلال أربعة مباريات، وصرح ريكاردو سواريش المدير الفني للنادي الأهلي بأن كل مباراة قادمة هي بمثابة نهائي بطولة ولا وقت للراحة.

نتيجة مباراة الأهلي أمام بيراميدز

نتيجة مباراة الأهلي أمام بيراميدز، تأكد غياب 9 لاعبين من الأهلي أمام بيراميدز أبرزهم حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وميكسوني وبيرسي تاو، وشهدت قائمة بيراميدز غياب اللاعب الشاب إبراهيم عادل حيث جاءت القائمة كالآتي: حراسة المرمى: شريف إكرامي – أحمد الشناوي – يوسف نادر.

خط الدفاع: علي جبر – أسامة جلال – أحمد سامي – حسين السيد – محمد حمدي.

خط الوسط: عمر جابر – إيريك تراوري – إسلام عيسى – رمضان صبحي – محمد صادق – أحمد توفيق – نبيل دونجا – إبراهيم توريه – وليد الكرتي – عبد الله السعيد – محمود صابر.

خط الهجوم: فخري لاكاي – فخر الدين بن يوسف – دودو الجباس.

اهداف مباراة الأهلي وبيراميدز يلا شوت

اهداف الأهلي، تذاع مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم بث مباشر عبر قناة on time sports HD 1 بتعليق صوتي من المعلق محمد الكواليني عبر الصوتية الأولي وهشام معمر عبر الصوتية الثانية في تمام الساعة:

10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:00 مساءاً بتوقيت مصر .

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:00 مساءاً بتوقيت العراق .

9:00 مساءاً بتوقيت السودان .

10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

8:00 مساءاً بتوقيت تونس .

8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

7:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

10:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

10:00 مساءاً بتوقيت قطر.

7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

اهداف ماتش الاهلي وبيراميدز يلا شوت

اهداف مباراة الأهلي وبيراميدز، قدمنا لكم كافة التفاصيل الخاصة بمباراة اليوم بث مباشر بين الأهلي وبيراميدز ونعرض لحضراتكم من خلال موقعنا المتميز كورة في العارضة البث المباشر لكافة مباريات اليوم السبت في كافة البطولات المحلية والعالمية وأبرزها مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر يلا شوت.

حرص ريكاردو سواريش عن السرية التامة وغلق المران الأخير الذي كان في أمس الجمعة والذي اجري به بعض الجمل الفنية المقرر تنفيذها في مباراة بيراميدز اليوم، ويقود اللقاء حكم اجنبي مع طاقم مرافق له كما أعلنت الرابطة المصرية.

من المتوقع عودة اللاعب اكرم توفيق إلي التدريب الجماعي للفريق في الأسابيع القليلة المقبلة بعد تعافيه من إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ومن المتوقع أن يبدأ النادي الأهلي مباراة اليوم بث مباشر أمام بيراميدز بتشكيل مكون من الآتي: حراسة المرمى: محمد الشناوي،خط الدفاع: علي معلول وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد،خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر وصلاح محسن أو (محمد شريف)،خط الهجوم: حسام حسن.

ساعات قليلة جداً تفصلنا على ضربة البداية لأحداث الشوط الأول من قمة الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري المصري حيث لم يتحرك كلا الفريقين حتي الآن الي أرضية ملعب استاد الدفاع الجوي ، كونوا معنا لحظة بلحظة في الدقائق القليلة المقبلة لنوافيكم بكل جديد.

ساعتين بالتمام والكمال تفصلنا عن البداية لأحداث الشوط الأول من قمة الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري حيث لم يعلن كلا الطرفين عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة اليوم الهامة حتي الآن ولاكن سوف نوافيكم بكافة المستجدات والتشكيل الرسمي عند نزوله ، ترقبوا معنا.

وصل الآن فريق الأهلي إلي أرضية ملعب استاد الدفاع الجوي لخوض عمليات الإحماء والتدريب التي تسبق إنطلاقة المباراة النارية مع بيراميدز ، حيث أفادت بعض المصادر بأن ريكاردو سواريش هو من طلب عدم الكشف عن قائمة فريقه لعدم تحطيم معنويات المستبعدين نظراً لأهمية المبارايات المقبلة.

أعلن المدير الفني للنادي الأهلي ريكاردو سواريش عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة اليوم الهامة أمام بيراميدز والتي شهدت تواجد صلاح محسن بجوار حمدي حسام حسن في خط الهجوم الأمامي مع تواجد افشة وعبد القادر علي الاجنحة، يتواجد حمدي فتحي وعمرو السولية في خط الوسط.

بدأت الآن أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري المصري ، يمكنكم مشاهدة المباراة عبر قناة أون سبورت 1 بتعليق صوتي من المعلق محمد الكواليني أو هشام معمر عبر قناة صوتية ثانية وسوف نتابع معكم أحداث الشوط الأول من المباراة المنتظرة لحظة بلحظة.

مرت أولي أحداث ومجريات الشوط الأول من قمة الأهلي وبيراميدز ومازال التعادل السلبي يسيطر على أجواء المباراة حتي الآن مع ضغط كبير من جانب الأهلي.

وصلنا إلى 20 دقيقة من زمن واحداث الشوط الأول ومازالت النتيجة بين الفريقين بالتعادل السلبي بدون أهداف مع أجواء جماهيرية كبيرة من جانب الفريقين.

انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة بتقدم فريق بيراميدز بهدف نظيف سجله التونسي فخر الدين بن يوسف بعد خطأ مشترك بين محمد الشناوي ودفاع الأهلي .

بدأت الآن أحداث الشوط الثاني من المباراة.

جووووووول، سجل اللاعب ايريك تراوري الهدف الثاني لصالح فريق بيراميدز لتصبح النتيجة الآن 2/0 لصالح بيراميدز بعد خطأ فادح من علي معلول في استلام الكرة.