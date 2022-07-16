انت الان تتابع خبر "جمهور الأهلي مبسوط من الخطيب”.. قرار ناري من الخطيب يصدم رمضان صبحي إلي الأبد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عن مصادر داخل النادي الأهلي أعلنت أن بعض الوسطاء قد قدم عن القلعة الحمراء رجوع اللاعب رمضان صبحي مرة أخرى للنادي، وبيراميدز أكدت أنه لا يعترض في التنازل عن خدمات اللاعب لحصوله نحو ٢ مليون دولار أي ما يعادل تقريبا ٤٠ مليون جنيه، كان الوسيط يعتقد أن هذا الأمر فرصة جيدة للتوقيع مع أفضل لاعب في الدوري المصري.

مصدر من القلعة الحمراء قال أن رجوع رمضان صبحي للنادي الأهلي هو أمر مرفوض، وقد وصل هذا الأمر لدرجة العند نسبة لمجلس الإدارة الحالي، وبالأخص لأن اللاعب ذهب عن الأهلي

بالرغم من رغبة المجلس في استمراره، وقدم المجلس في وقتها مبلغ مالي أكثر عن باقي اللاعبين ورفض رمضان صبحي وأصر على الرحيل، ووافق على عرض بيراميدز.

مجلس إدارة الأهلي قد أعلن بأنه يريد في التوقيع مع اثنان من اللاعبين الآخرين في نادي بيراميدز، وهما لاعب خط الوسط في منتخب مصر والفريق السماوي إبراهيم عادل، والمدافع اللاعب أسامة جلال.

الأهلي يعرض 40 مليون جنيه من أجل إبراهيم عادل

النادي الأهلي يريد أن يأخذ توقيع “إبراهيم عادل” ويضعه في أول اختيارات التدعيمات الصيفية بالميركاتو الحالي، ولذلك النادي الأحمر يلا يعارض عن دفع حوالي ٤٠ مليون جنية للتوقيع مع نجم خط الوسط.

هنا قد وصلنا لنهاية التقرير الذي تعرفنا فيه حول خبر “بيأخد حق جمهور الأهلي”.. قرار ناري وصارم من الخطيب يصدم رمضان صبحي