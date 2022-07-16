الآن ÑÓŴ الشوط الثاني.. بث مباشر الاهلي وبيراميدز يلا شوت shoot today || مشاهدة مباراة الاهلى وبيراميدز بث مباشر اليوم 2022-07-16 يلا شوت

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رياض - احمد صلاح - الاهلي وبيراميدز on time sports yalla shoot الاهلي وبيراميدز مباشر يترقب عشاق كرة القدم مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز يلا شوت بكل شغف في مباراه ضمن مباريات الأسبوع الـ 25 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والذي ينقل عبر قنوات اون تايم سبورت سبورت المالك الحصري لجميع مباريات الدوري المصري، حيث يفتتح ستاد الدفاع الجوي أبوابه لاستضافة مباراة هامة للغاية تجمع بين الاهلي وبيراميدز، حيث يسعى الأهلي لتحقيق الفوز السادس عشر له في الدوري الممتاز حتى الآن، لذا سيأمل الليلة تحقيق نتيجة إيجابية بل الفوز وحصد الثلاث نقاط ليواصل لحاقه بالصدارة في منافسة قوية مع الأبيض صاحب الصدارة برصيد 54 نقطة لجدول ترتيب الدوري المصري، بينما يسعى بيراميدز لتحقيق الفوز أيضا ليضع نفسه على بعد نقطة من الصدارة في حالة تعثر الزمالك في مباراته القوية ضد غزل المحلة.pyramids Vs al ahly.

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بث مباشر الاهلي الآن. يدخل الاهلي بعد أن حقق فوز عريق على حساب فريق فيوتشر بأربعة أهداف نظيفة في الجولة الماضية من الدوري المصري، فيما يدخل بيراميدز مباراته ضد الاهلي

بث مباشر الاهلي وبيراميدز

الاهلي وبيراميدز مباشر، ويحتل الاهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة، محققاً الفوز في 14 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، وهزم في مباراتين، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 50 نقطة، محققاً الفوز في 15 مباراة، وتعادل في 5 مباراة، وهزم في 4 مباراة.

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مباشر الاهلي يلا كورة ، بالنظر إلى تاريخ مواجهات الفريقين نجد أن الفريقين تقابلا في 13 مباريات، حقق خلالها الاهلي الفوز في 6 مباريات، فيما حقق بيراميدز الفوز في 3 مباريات، وتعادلا في 4 مباريات، كانت آخر المواجهات بين الفريقين في الدور الأول في مارس الماضي، انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة.

يحتل الاهلي المركز الأول في مرتبة الأكثر تسجيلا للأهداف في الدوري المصري، بواقع 2.2 هدف لكل مباراة، حيث سجل لاعبي الاحمر 48 هدف، واستقبلت شباكه 18 هدف، فيما يحتل غزل المحلة المركز الثالث بواقع 1.6 حقق حيث سجل لاعبي الفريق 38 هدف، واستقبلت شباكه 17 هدف. الاهلى والاهرام يلا كوره مباشر.

بث مباشر مباراة الاهلي الان

مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز اليوم السبت في تغطية بث مباشر حي قبل المباراة باستديو تحليلي يضم ألمع نجوم الكرة المصرية وذلك تمام الساعة:

10:00 مساءاً بتوقيت السعودية

9:00 مساءاً بتوقيت مصر

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان

10:00 مساءاً بتوقيت العراق

9:00 مساءاً بتوقيت السودان

10:00 مساءاً بتوقيت اليمن

9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا

8:00 مساءاً بتوقيت تونس

8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر

7:00 مساءاً بتوقيت المغرب

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تبث مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر عبر شبكة قنوات اون تايم سبورت الرياضية، المالك الحصري لمباريات الدوري المصري، حيث أعلنت عن نقل وإذاعة المباراة عبر قناة اون تايم سبورت 1 وذلك بتعليق صوتي المعلق المتميز محمد الكواليني وهشام معمر.

نود أن ننوه ونشير إلى أن جميع حقوق البث المباشر تعود لشبكة قنوات اون تايم سبورت التي تمتلك حقوق النقل المباشر والحصري في مصر، وأننا هنا عبر موقع كورة في العارضة، ننقل فقط متابعة لحظية بنتيجة المباراة فقط وهو محتوى كتابي فقط وليس محتوى مرئي، وأن متابعة جميع المباريات تكون عبر القناة الرسمية الخاصة بشبكة قنوات اون تايم سبورت، والتي يمكنكم استقبالها بكل سهولة عبر قمر عرب سات لتتمتع بمشاهدة جميع المباريات بدون أي معوقات.

قدمنا لكم تفاصيل كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الاهلي وبيراميدز، وسنوافيكم بآخر المستجدات والأخبار لحظة بلحظة.

قبيل مشاهدة مباراة الاهلي اليوم كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن مطالبات من بعض المسؤولين من اتحاد اليد لتأجيل توقيت مباراة الاهلي وبيراميدز والذي يتزامن إقامته في نفس توقيت مباراة الاهلي وبيراميدز في تمام الساعة التاسعة مساءاً.

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أهتمت البرتغالي ريكاردو سواريز مدرب الأهلي، معظم محاضراته السابقة للتحدث مع لاعبي الفريق حول عدد من القضايا المهمة المتعلقة باللاعبين في أرض الملعب، وأهمها السرعة واللعب بدون كرة.

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وحرص أيضا على توجيه اللاعبين بضرورة التركيز في التمرير في الخطوط الخلفية وعدم تكرار أخطاء المواجهات السابقة، كما حثهم على عدم الاستسلام نهائيا في حالة استقبال أى أهداف مبكرة.

بداية الاستديو التحليلي لمباراة الأهلي وبيراميدز عبر قناة اون تايم سبورت 1 ، يقود الاستديو التحليلي أحمد شوبير، زيدان، فضل، كما يذكر أن المباراة ستكون بتعليق صوتي للمعلق الفلسطيني هشام معمر.

نتيجة مباراة الاهلي وبيراميدز الان

أقل من ساعة تفصلنا عن بداية قمة الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز التي تجمع بين الاهلي وبيراميدز.

دخول لاعبي الفريقين إلى أرضية ملعب المباراة.

بداية المباراة.

مرت 20 دقيقة ومازال التعادل السلبي مسيطرا على اللقاء مع سيطرة نسبية من قبل بيراميدز.



بعد أن تعثر بعد بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام طلائع الجيش… مباراة الاهلي يلا شوت.