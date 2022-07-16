انت الان تتابع خبر "الأهلي يتحرك بكل قوته"... قرارات تقلب الكرة المصرية ويصعد ضد الزمالك ويطلب 60 مليون من الزمالك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يسعي النادي الاهلي المصري برئاسة محمود الخطيب تنظيم العديد من أوراق النادي الأهلي وذلك لعودة الاستقرار للنادي بعد عدد من الهزات التي كان قد تعرض لها النادي الاهلي أبرزها خسارة النهائي الافريقي امام نادي الوداد المغربي بالإضافة إلى تدني مستوى الفريق بشكل كبير في الفترة الأخيرة قبل إعلان النادي الأهلي فسخ التعاقد مع المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني و التعاقد مع المدير الفني البرتغالي ريكاردو سواريش والذي استطاع في فترة وجيزة إعادة الفريق مجددا لطريق الانتصارات.

و من ضمن ابرز تلك المشاكل التي تواجه النادي الأهلي هو الحكم الصادر على اللاعب محمود عبد المنعم كهربا بتغريمه نحو 2 مليون يورو بسبب إخلال اللاعب بتعاقده مع نادي الزمالك و الانتقال الي الدوري البرتغالي و من ثم العودة إلى النادي الأهلي كما صدر بحق اللاعب حكم بالإيقاف لمدة ستة اشهر لحين دفع الغرامة و أشارت بعض المصادر من داخل النادي الأهلي المصري إلى أن رئيس النادي الاهلي المصري محمود الخطيب كان قد تواصل مع اللاعب محمود عبد المنعم كهربا بخصوص الحكم الصادر بحقه بالغرامة و الإيقاف لمدة ستة أشهر.

كما أشارت بعض التقارير الصادرة على أن رئيس النادي الاهلي المصري محمود الخطيب يتحرك بقوة في الساعات الأخيرة بشأن حل مشكلة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا و ذلك لتقليل الغرامة المالية الكبيرة المفروضة على اللاعب و رفع الإيقاف.