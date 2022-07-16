انت الان تتابع خبر رسائل الفنان ليفاندوفسكي بعد رحيله لبرشلونة : سأعود إلي بايرن ميونخ مرة آخري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رسائل الفنان ليفاندوفسكي، أطلقها اليوم السبت الموافق 16 يوليو 2022، بمجرد توصل ناديي بايرن ميونخ الألماني وبرشلونة الإسباني بشأن انتقال المهاجم البولندي إلي صفوف البارسا بداية من الموسم الرياضي القادم.

رسائل الفنان ليفاندوفسكي، جاءت خلال تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ اليوم، حيث قال سأعود وأقول وداعا لجميع الموظفين في البايرن بالشكل الصحيح، لم يكن لدي الكثير من الوقت للتحضير لهذا الأمر.

وأضافت المهاجم البولندي، قضيت وقتًا رائعًا في ميونخ، سوف أسافر قريبا وودعت اللاعبين على أرض التدريبات اليوم ولم أكن قلقًا بشأن الإصابة في التدريبات، يمكن أن يحدث لي أي شيء في المنزل، أردت الحفاظ على لياقتي البدنية فضلا عن التدرب مع لاعبي البايرن مرة أخرى.

وانتقل ليفاندوفسكي إلي نادي برشلونة بعد مفاوضات شاقة مع بايرن ميونخ الذي كان يرفض رحيل مهاجمه خلال الفترة الحالية.