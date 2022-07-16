انت الان تتابع خبر قبل مباريات اليوم – أحمد سيد زيزو يتصدر ترتيب هدافي الدوري المصري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت حركات البحث على جوجل خلال الدقائق الماضية حول ترتيب هدافي الدوري المصري، خاصة مع انطلاق اليوم السبت الموافق السادس عشر من شهر يوليو 2022 الجولة الخامسة والعشرون بعدد من اللقاءات، حيث سوف يلتقي الزمالك مع غزلة المحلة والإسماعيلي مع فيروتشر وتختتم بمباراة الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتصدر أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك ترتيب هدافي الدوري المصري، برصيد 12 هدفا، ثم يأتي في المركز الثاني مروان حمدي مهاجم نادي سموحة برصيد 12 هدفا، وجوب مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري 10 أهداف في المركز الثالث، أما باقي الترتيب فهو كما يلي :









4- جون إيبوكا إنبي 9 أهداف.

5- محمد مجدي “أفشة” الأهلي 8 أهداف.

6- خالد قمر الجونة 8 أهداف.

7- أحمد رفعت فيوتشر 8 أهداف.

8- ناصر منسي البنك الأهلي 8 أهداف.

9- مصطفى شلبي إنبي 7 أهداف.

10- محمد هلال البنك الأهلي 7 أهداف.