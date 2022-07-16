المنتخب الوطني لسباحة الزعانف يشارك في بطولة العالم في كولومبيا

انت الان تتابع خبر المنتخب الوطني لسباحة الزعانف يشارك في بطولة العالم في كولومبياوالان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - غادرت بعثة المنتخب الوطني لسباحة الزعانف، السبت عمان، متوجهة إلى مدينة كالي الكولومبية للمشاركة في بطولة العالم داخل الصالات المغلقة التي ستقام خلال الفترة من 18 إلى 23 تموز الحالي.

ويتكون وفد المنتخب الوطني من المدير الفني للمنتخب، أحمد العكوش، و اللاعب سري الحرازنة.

وسيشارك الحرازنة في 4 سباقات ببطولة العالم وهي : 200 و 400 و800 و1500 متر مونو وفقاً لما ذكره المدير الفني للمنتخب الوطني.

ويعد الحرازنة 16 عاما من أفضل السباحين الناشئين في رياضة السباحة بالزعانف إذ تمكن في تشرين الثاني الماضي من الفوز بالميدالية الفضية في سباق 800 متر مونو ببطولة كأس العالم للمنتخبات والأندية والتي جرت في شرم الشيخ.