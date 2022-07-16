انت الان تتابع خبر منتخب الجوجيتسو يحتج على التحكيم في دورة الألعاب العالمية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني للجوجيتسو والجهاز الإداري للبعثة الأردنية المشاركة في دورة الألعاب العالمية والمقامة في برمينغهام بولاية ألاباما في الولايات المتحدة الأميركية عدم مواصلة لاعب المنتخب الوطني للجوجيتسو، بدر الخزاعي، لمنافسات وزنه وذلك اعتراضاً على الظلم الذي تعرض له اللاعب.

وافتتح اللاعب، بدر الخزاعي، أمس منافسات وزن تحت 85 كغم بالفوز على اللاعب الكولومبي، كيفن كويرفو، في الدور ربع النهائي بنتيجة .

وفي الدور نصف النهائي التقى "الخزاعي" مع اللاعب الإماراتي فيصل الكتبي، حيث انتهى النزال لصالح لاعبنا قبل أن يتم الاعتراض من قبل الجهاز الفني الخاص بالمنتخب الإماراتي على النتيجة.

وقالت اللجنة الأولمبية الأردنية في خبر رسمي : بعد ذلك وبسبب هذا الاعتراض اجتمع حُكام النزال لبضع دقائق ليقرروا بعد ذلك الاعلان عن خسارة اللاعب بدر الخزاعي ومنح الفوز للاعب الإماراتي.

وحاول الجهاز الفني للمنتخب الوطني للجوجيتسو والجهاز الإداري للبعثة الأردنية فهم ما حدث من الحكم الرئيسي للنزال والاعتراض على هذا القرار لكنه لم يتم قبوله لدى الحُكام.

ونظراً لما حدث تقرر عدم استكمال اللاعب بدر الخزاعي للمنافسات اعتراضاً على قرار الحُكام.

وكان من المُقرر أن يخوض اللاعب النزالات الخاصة باللعب على الميدالية البرونزية.

وسيتم رفع تقرير رسمي بالحادثة إلى اللجنة المنظمة للألعاب العالمية والاتحاد الدولي للجوجيتسو خلال الأيام القادمة مؤكدين احترامنا للقوانين واللوائح المعمول بها في البطولة.