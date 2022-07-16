انت الان تتابع خبر الزقزوق يتأهل إلى نصف نهائي دورة الألعاب العالمية للمواي تاي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نجح لاعب المنتخب الوطني للمواي تاي، سيف الدين الزقزوق، اليوم السبت، في تحقيق الفوز في نزال الدور ربع النهائي لمنافسات وزن تحت 57 كغم على حساب اللاعب الأميركي، أوستن أميل، في دورة الألعاب العالمية والمقامة في مدينة برمينغهام بولاية ألاباما في اميركا.

وتمكن الزقزوق من تحقيق بداية قوية في دورة الألعاب العالمية بفوزه في نزاله الأول على صاحب الأرض والجمهور عن جدارة واستحقاق وبالضربة الفنية القاضية.

وسيلتقي الزقزوق في الدور نصف النهائي مع الكازاخستاني سارسمبيكوف ، عند الساعة العاشرة من مساء اليوم السبت.

ويتطلع سيف الدين إلى تحقيق الفوز في نزال نصف النهائي بحثاً عن الوصول إلى النزال النهائي وضمان الفوز بميدالية.

وتأتي مشاركة “الزقزوق” بهذه الدورة باعتباره واحد من أهم اللاعبين في القارة الآسيوية الذين حققوا إنجازات مختلفة كان اخرها حصوله على برونزية بطولة العالم والتي استضافتها العاصمة الإماراتية أبوظبي الشهر الماضي.