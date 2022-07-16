انت الان تتابع خبر الأردن يفوز على السعودية في كأس آسيا لكرة السلة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - واصل منتخبنا الوطني لكرة السلة انتصاراته، وتخطى عقبة نظيره السعودي بنتيجة (74-64)، اليوم السبت، في ختام لقاءات الفريقين بالمجموعة الثالثة من كأس آسيا والتي تستضيفها إندونيسيا.

ورفع منتخب الأردن رصيده إلى 5 نقاط ليتقدم إلى صدارة المجموعة بشكل مؤقت، مقابل 3 نقاط للسعودية، بانتظار ما ستسفر عنه نتيجة مباراة أستراليا (4 نقاط) أمام إندونيسيا “نقطتين” والتي تقام في وقت لاحق اليوم.

وتنص لوائح البطولة على خوض كل مجموعة مواجهات ضد بعضها البعض وفق نظام الدوري المجزأ ومن مرحلة واحدة، بحيث يتأهل بطل المجموعة للدور ربع النهائي مباشرة، فيما يلتقي صاحبا المركزين الثاني والثالث في كل مجموعة بالتقابل.

مواجهة مثيرة

وجاء الربع الأول متكافئا نسبيا، حيث قدم المنتخب السعودي أداء جيدا، معولا على مثنى المرواني ومصعب القاضي وفهد بلال وأيمن المولد وخالد عبد الجابر وناصر أبو جلس.

واستطاع منتخب الأردن في الربع الثاني، سحب البساط من تحت أقدام لاعبي الأخضر، وشكلت اختراقات الحمارشة ودويري وفادي إبراهيم وتاكر من تحت السلة، مصدرا لتوسيع الفارق، لينهي الشوط الأول متقدما بنتيجة (39-28).

وفي الربع الثالث، قام وسام الصوص مدرب الأردن بمداورة بين اللاعبين فزج بمالك كنعان وأمين أبو حواس ومحمد شاهر، ليفرضوا أفضليتهم في ظل التركيز العالي، وينهي منتخب الأردن الربع الثالث متقدما بنتيجة (59-43).

وفي الربع الأخير لعب سلاح الثلاثيات لسامي بزيع دورا في مواصلة التقدم الأردني وتوسيع الفارق إلى (66-48)، قبل أن يتقلص الفارق إلى 15 نقطة، بواقع (67-52).

وأشرك مدرب الأردن في الدقائق الأخيرة يوسف أبو وزنة، حيث شكل إزعاجا بتحركاته تحت السلة السعودية.

ونجح منتخب السعودية بفضل تألق المرواني في تقليص الفارق إلى 10 نقاط، لتصبح النتيجة (69-59)، وسط تراجع واضح بأداء لاعبي الأردن.

وتفوق دويري على نفسه ووسع الفارق إلى 12 نقطة، قبل أن تنتهي المباراة بفوز الأردن (74-64). (كوورة)