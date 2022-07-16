انت الان تتابع خبر مباراتان بختام مرحلة ذهاب دوري المحترفين الأحد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تختتم يوم غد الأحد، مباريات مرحلة الذهاب من دوري المحترفين لكرة القدم، بإقامة مباراتين في عمان والعقبة.

ويلتقي فريقا سحاب والرمثا عند الساعة السابعة مساء على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، فيما يلعب شباب العقبة مع الحسين إربد في مدينة العقبة عند التاسعة والنصف مساء.

يشار إلى أن اليوم يشهد إقامة مباراتين في الأسبوع الحادي عشر والأخير من مرحلة الذهاب بلقاء الجزيرة مع الوحدات ومغير السرحان مع السلط.

ويتصدر الفيصلي الدوري حتى الآن برصيد 25 نقطة.