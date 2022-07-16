تعادل الفيصلي ومعان بدوري المحترفين

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رياض - احمد صلاح - فرض فريق معان التعادل على ضيفه الفيصلي الجمعة، في المباراة التي جمعتهما على ستاد الامير محمد بالزرقاء.

وتعادل الفريقان بثلاثة اهداف لكل منهما في المباراة التي اقيمت لحساب الاسبوع الحادي عشر والذي يعتبر اسبوع ختام مرحلة الذهاب من دوري المحترفين لكرة القدم، سجلهم لاصحاب الارض محمد المشة وابراهيم الرواد وامجد منجد، فيما سجل اهداف الفيصلي مجدي العطار واحسان حداد وانس الجبارات.

وتقاسم الفريقان نقطة التعادل حيث بقي الفيصلي متصدرا الدوري بـ25 نقطة فيما معان بالمركز التاسع ب10 نقاط.

وتختتم مرحلة الذهاب غدا السبت في مبارتين لحساب الاسبوع الثاني عشر تجمع السلط ومغير السرحان على ستاد عمان الدولي فيما يحتضن ستاد الملك عبدالله الثاني في القويسمة لقاء الوحدات والجزيرة .