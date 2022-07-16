نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة انضمام ليفاندوفسكي لبرشلونة.. تفاصيل الصفقة كاملة في المقال التالي

عمر شويل - جدة انضمام ليفاندوفسكي لبرشلونة.. يبدو أن قصة انتقال روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ إلى برشلونة وصلت إلى مرحلتها النهائية، وقريباً علينا انتظار الخبر الرسمي لانتقال ليفاندوفسكي إلى برشلونة. وبحسب تقرير كرة القدم، أعلنت العديد من المصادر الإخبارية الموثوقة مثل فابريزيو رومانو، الفريد من نوعه في مجال أخبار الانتقالات، عن اتفاق بين برشلونة وبايرن ميونيخ بشأن انتقال روبرت ليفاندوفسكي.

انضمام ليفاندوفسكي لبرشلونة

وفقًا لرومانو، سيوقع ليفاندوفسكي عقده النهائي مع برشلونة خلال اليوم أو اليومين المقبلين حيث تم التوصل إلى الاتفاقات اللازمة. في الواقع ، من المفترض أن يتلقى بايرن ميونيخ 50 مليون يورو مقابل انتقال ليفاندوفسكي إلى برشلونة ، والتي تشمل مكافآت وشروط إضافية. تشير التكهنات إلى أن عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة هو 4 سنوات.

في الواقع، كان برشلونة يبحث عن روبرت ليفاندوفسكي لفترة طويلة، ولم يرغب هذا المهاجم البولندي في البقاء في بايرن ميونيخ بعد الآن ، وقرر الرحيل عن بايرن ميونيخ قبل عام واحد من انتهاء عقده مع الفريق البافاري. يقال إن ليفاندوفسكي تجاهل عرض الفرق الأخرى واستجاب بشكل إيجابي لعرض برشلونة. في الواقع ، كانت هناك شائعات بأن تشيلسي وباريس سان جيرمان هما خياران مطروحان على طاولة ليفاندوفسكي.

تفاصيل انتقال ليفاندوفسكي إلى برشلونة

بعد العديد من النضالات، يمكن أخيرًا الإعلان عن روبرت ليفاندوفسكي كلاعب في برشلونة . بعد 8 سنوات ، أصبح جاهزًا لمغادرة بايرن ميونيخ والانتقال إلى برشلونة.

نقلا عن جيانلوكا دي مارزيو ؛ يجب اعتبار انتقال ليفاندوفسكي إلى برشلونة نهائيًا ونهائيًا. أبلغ بايرن ميونيخ برشلونة بأنه تم الاتفاق على عرضه البالغ 50 مليون يورو. لن يحضر ليفاندوفسكي غدا حفل تعريف الموسم الجديد لبايرن ميونيخ للتحضير للرحلة إلى إسبانيا. ومن المتوقع أن يتم الإعلان رسميًا عن انتقاله إلى برشلونة يوم الأحد. كان المهاجم البولندي ، الذي سيبلغ من العمر 34 عامًا قريبًا ، قد وافق منذ فترة طويلة على عقد لمدة ثلاث سنوات مع برشلونة. تم تأكيد هذا الخبر من قبل فابريزيو رومانو وجيرارد روميرو.

معلومات عن ليفاندوفسكي