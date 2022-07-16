انت الان تتابع خبر "علي طريقة مانويل جوزيه" .. الخطيب يفجر مفاجأة لجماهير الأهلي ويخطف توقيع ابن الزمالك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الإعلامي المصري عمر ربيع ياسين عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” عن توصل النادي الأهلي الي اتفاق مع ابن نادي الزمالك الموهوب في مفاجأة صادمة لجماهير الزمالك من أجل الحصول على توقيع اللاعب , الذي تري فيه ادارة النادي الأهلي أنه خير من يمثل الجهه اليمني للفريق في ظل تراجع مستوي اللاعبين خلال الفترة الماضية

وكان في وقت سابق رحل مصطفى فتحي عن صفوف نادي الزمالك بشكل رسمي إلى نادي التعاون السعودي وذلك حدث خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية في شهر يناير الماضي , وما جعل ادارة النادي الأهلي تفكر في التعاقد مع اللاعب هو المستوي الكبير الذي ظهر به مع فريقه الجديد نادي التعاون السعودي خلال الفترة الماضية

وكتب عمر ربيع ياسين عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «خاص وحصري.. الأهلي يتعاقد مع مصطفى فتحي لاعب التعاون السعودي بداية من الموسم المقبل».

ويعتبر اللاعب الدولي المصري مصطفى فتحي هو واحد من أبرز المواهب في الكرة المصرية خلال العقد الاخير , وكان واحد من العناصر المهمه المنضمه لصفوف منتخب مصر خلال الفترة الماضية واعتماد المدرب البرتغالي كارلوس كيروش المدرب السابق لمنتخب مصر علي اللاعب خصوصا في البطولة العربية .