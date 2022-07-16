انت الان تتابع خبر "فلافيو الجديد".. الأهلي يطلب التعاقد مع هداف أفريقيا مقايل 1.5 مليون دولار والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبدو بأن مسؤولي النادي الأهلي قد وجدوا أخيرًا ضالتهم في حل كل المشاكل الهجومية للفريق الأحمر، وذلك بعدما قالت تقارير إعلامية بأن القلعة الحمراء قد دخلت في مفاوضات قوية مع نادي الباطن السعودي من أجل الحصول على خدمات لاعبهم الأنجولي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية وهذا بناءً على طلب من المدرب البرتغالي ريكاردو سواريس والذي تابع اللاعب عن قرب في الفترة الأخيرة ويرى بأنه قادر على تقديم الإضافة للفريق في حال اتمام التعاقد معه.

الأهلي يطلب التعاقد مع فابيو أبرو رسميًا

قالت تقارير صحفية بأن هناك اتصالات قد تمت في الساعات الماضية بين إدارة الأهلي ولجنة التعاقدات من جهة وبين مسؤولي نادي الباطن السعودي من جهة أخرى، وذلك بهدف الحصول على خدمات اللاعب الأنجولي “فابيو أبرو” مهاجم الفريق السعودي خلال الميركاتو الحالي.

وأوضحت التقارير بأن الأهلي مستعد لتقديم نحو مليون دولار إلى نادي الباطن من أجل إقناعه بالتنازل عن خدمات “فابيو أبرو” ومن الممكن زيادة هذا المبلغ إلى نحو مليون ونصف دولار بناءً على مستويات اللاعب مع الفريق الأحمر في حال انتقاله إلى هناك في الصيف الجاري.

الأهلي يستعد لسوق انتقالات ساخن

أشارت تقارير إعلامية خلال الساعات الماضية، بان مجلس إدارة النادي الأهلي يرغب وبقوة في حسم عدد كبير من الصفقات خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وهذا بهدف تدعيم صفوف الفريق ودعم المشروع الجديد للمدرب البرتغالي ريكاردو سواريس والذي وعد الإدارة بالحصول على البطولات والألقاب الكبرى في السنوات المقبلة في حال ما إذا تلقى الدعم المناسب من قبل لجنة التعاقدات في الميركاتو.