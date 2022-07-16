بث مباشر الزمالك وغزل المحلة يلا شوت yalla shoot|| مشاهدة مباراة الزمالك وغزل المحلة بث مباشر اليوم 2022-7-16 يلا شوت

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رياض - احمد صلاح - مباراة الزمالك وغزل المحلة بث مباشر Zamalek vs Ghazl El Mahalla، بث مباشر الزمالك وغزل المحلة يلا شوت، نعرض إليكم من خلال موقعنا المتميز دوت الخليج مشاهدة مباراة الزمالك وغزل المحلة المواجهة النارية التي ستجمع بين الفريقين، في افتتاحية منافسات الجولة الخامسة والعشرين في الدوري المصري الممتاز، لقاء دائما يكون مثير ونستمتع بها من ناحية المستوي الفني، عندما يتقابل الفارس الابيض امام زعيم الفلاحين فتأكد بأنك ستخرج من اللقاء وانت مستمتع علي ان نتابع سوياً من سيكون له الكلمة العليا ويقدر علي حسم هذه الملحمة الكروية، بث مباشر الزمالك وغزل المحلة.

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بث مباشر الزمالك، يواصل الزمالك طريقه في منافسات الدوري بنسختها الجارية، بلقاء ليس بالسهل علي الاطلاق من جانب مستواه وحساباته الفنية امام نظيره غزل المحلة، بحثاً عن تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط الهامة من المباراة، للإستمرار في صدارة جدول ترتيب الدوري وزيادة فارق النقاط عن الاهلي وبيراميدز الفريقين التي اصبحوا قريبين من الابيض بشكل كبير واقرب المزاحمين للابيض علي خطف القمة منه، لكن هذا لن يحدث اذا نجح الفارس الابيض في مباراة اليوم بأن يقسو علي المحلة ويخرج بالمطلوب تحقيقه وهو العلامة الكاملة التي لا بديل او غني عنها، لكن المهمة صعبة علي الطرفين والفريق الذي سيؤدي بالشكل المطلوب ستكافئه الساحرة المستديرة، بث مباشر الزمالك والمحلة اليوم.

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بث مباشر الزمالك بدون تقطيع، يخوض الزمالك مباراة غزل المحلة وهو عائد من انتصار هام حققه في لقاء الاسبوع الرابع والعشرين الماضي التي جمعه امام المقاولون العرب، وفاز بصعوبة بهدف مقابل لا شيئ، اللقاء الذي اظهر سلبيات كبيرة في اداء مدرسة الفن والهندسة علي مستوي الدفاع بالتحديد، حيث كان لقاء بعد اجازة طويلة وكان الفارس الابيض قريب من ان يخرج بتعادل او كان من الممكن ان يتطور الامر ويتعرض لهزيمة، لولا الهدية التي تلقاها من احمد علي صديق الامس ومنافس اليوم الذي ضيع علي فريقه فرصة الفوز بركلة جزاء اضاعها في الشوط الاول كانت من الممكن ان تكون نقطة التحول وتقلب موازين المباراة لكنه لم يحدث هذا السيناريو، مباراة الزمالك وغزل المحلة اليوم بث مباشر.

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مشاهدة مباراة الزمالك وغزل المحلة كورة لايف، الزمالك سعيد الحظ بأنه يواجه غزل المحلة في هذا الوقت من التحديد من الموسم، الفريق الذي يعاني في الايام الحالية خاصة بعدما خسر نهائي الرابطة المصرية بنتيجة ثقيلة علي يد فيوتشر بخمس اهداف مقابل هدف وحيد، حيث تراجع ادائه بشكل ملحوظ في المباريات الاخيرة واصبح يحقق نتائج سلبية في مختلف البطولات، النقطة التي سيعمل الابيض علي استغلالها واستثمارها بأفضل شكل ممكن لكي يحقق الفوز ويخرج من هذا التحدي بالفوز بأقل مجهود، حيث تعرضت حافلة الفارس الابيض للارهاق بعد وصولهم إلي كفر الشيخ للمعسكر للمحلة وسط استقبال كبير من الجماهير، بث مباشر الزمالك يلا شوت حصري.

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الزمالك بث مباشر، يتسم تاريخ لقاءات الزمالك وغزل المحلة بندية كبيرة حيث تقابلوا 113 مباراة في مختلف البطولات، لكن في بطولة الدوري العام بالتحديد 96 لقاء، فازت مدرسة الفن والهندسة في 69 مباراة وتلقي الهزيمة في 16 ماتش، سجل لاعبي المحلة 69 هدف واستقبل في شباكهم 172 جول، لكن اذا نظرنا علي مباراة الدور الاول سنجد بأن الزمالك تفوق فيها بأربع اهداف مقابل لا شيئ، لكنها لم تكون المواجهة الآخيرة، حيث آخر المباريات نجم زعيم الفلاحين في ان يقسو علي الابيض بثلاثية نظيفة في كأس الرابطة، لكن وقتها كان يغيب اغلب اللاعبين المحترفين للمعسكر مع منتخبات بلادهم، مباراة الزمالك بث مباشر.

بث مباشر الزمالك وغزل المحلة

6:30 بتوقيت مصر

7:30 بتوقيت السعودية

5:30 بتوقيت الجزائر

8:30 بتوقيت الامارات

6:30 بتوقيت السودان

7:30 بتوقيت العراق

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يستضيف استاد المحلة احداث المباراة التي ستذاع علي قناة on time sport 2 hd بشكل حصري، ويتولي مهمة التعليق علي احداث اللقاء المعلق المخضرم مؤمن حسن، ويمكنكم متابعة بث مباشر الزمالك وغزل المحلة من خلال موقعنا، حيث سنقوم بمتابعة احداث المباراة لحظة بلحظة وسنعرض لكم فيديو ملخص كامل واهداف اللقاء فور نهايته تابعونا.

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن أسماء طاقم التحكيم التي سيتولي مهمة إدارة مباراة الزمالك وغزل المحلة حيث عينت محمد الصباحي حكم ساحة ويعاونه محمد ابو الرجال وهاني عبد الفتاح، وحكم رابع ابراهيم محجوب، بينما يتواجد علي تقنية الفيديو علاء صبري وبجواره توفيق طلب، يذكر بأن غزل المحلة يتواجد بالمرتبة الثالثة عشر في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 26 نقطة، ويحتاج الفوز اليوم علي الزمالك من أجل تحسين وضعه ومصالحة جماهيره.