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رياض - احمد صلاح - يخوض اليوم السبت الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مبارة سهلة على الورق، حينما يلتقي نظيره غزل المحلة، ضمن مباريات الأسبوع الخامس والعشرون من الدوري المصري للموسم الحالي على ستاد المحلة.

ووصلت بعثة الزمالك مساء أمس الجمعة إلي محافظة كفر الشيخ، حيث تواجد عدد كبير من عشاق الفارس الأبيض خارج فندق الإقامة تعبيراً منهم على حبهم الكبير إلي النادي ولاعبيه.

ويرغب لاعبو الزمالك والمدير الفني البرتغالي فيريرا في الاستمرار علي هذ المستوي الذي أشاد جمهور القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية، حيث يحتل الزمالك صدراة ترتيب الدوري المصري برصيد 54نقطة،

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري والقنوات الناقلة: