انت الان تتابع خبر موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يخوض الأهلي مباراة قوية أمام بيراميدز، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرون من عمر الدوري المصري الممتاز علي ستاد الدفاع الجوي.

وتعتبر هذه المباراة هي الرابعة لمدرب الفريق الأول لكرة القدم للبرتغالى ريكاردو سواريز والذي جاء خلفاً للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني ، بعدما رحل عن المارد الأحمر عن طريق فسخ تعاقده بالتراضي بين الطرفين.

ويسعي لاعبو الأهلي استغلال الحالة النفسية الإيجابية التي عليها خاصة بعد فوزهم على فيوتشر في الجولة الماضية من الدوري بنتيجة أربعة أهداف مقابل لاشئ، ويحتل المارد الأحمر المركز الثالث برصيد 38 نقطة، فيما يتواجد براميدز في المركز الثاني برصيد 40 نقطة.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة: