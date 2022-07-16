انت الان تتابع خبر موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري الممتاز.. القنوات اللي هتنقلها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يقوم الفريق الاول لكرة القدم في نادي المحلة بالإستعداد لإستضافة نظيره الزمالك في المباراة التي تجمع بينن الفريقين، وتكون على أرض ملعب استاد المحلة، وهي ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري الممتاز

وسوف ينطلق لقاء الزمالك وغزل المحلة الساعة 6:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة السبت 16 يوليو 2022، وفي تمام الساعة الـ 7:30 بتوقيت مكة المكرمة السعودية، وأيضاً الساعة الـ 8:30 مساءاً بتوقيت دبي أبو ظبي الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وغزل المحلة اليوم

وتقوم مجموعة قنوات اون تايم سبورت بنقل مباراة الزمالك وغزل المحلة في بطولة الدوري المصري الممتاز، هي الناقلة الحصرية لها، وتبث ايضاً كأس مصر وتخصص قناة أون تايم سبورت لنقل مباراة الزمالك وغزل المحلة على الهواء بشكل مباشر، وهذا ما تواجد استوديو تحليلي سوف يبدأ قبل انطلاق المباراة بحوالي ساعة واحدة.