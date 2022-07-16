نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتفاضة الجريح.. موعد مباراة فيوتشر والإسماعيلي الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة فيوتشر والإسماعيلي ، ضمن لقاءات اليوم الأول من الجولة 25 في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم 2022/2021 ، ولحساب مواجهات الدور الثاني أو مرحلة الإياب، يستضيف مساء السبت 16 يوليو 2022 ، ملعب ستاد السلام “ستاد الأهلي” مواجهة قوية وهامة، تجمع فريق الإسماعيلي وفيوتشر ، الطامحين إلى الفوز والظفر بالنقاط الثلاث، من أجل تحقيق إنجاز جديد، في مشاركة أولى لفريق المستقبل ببطولة الدوري العام المصري ، مقابل استعادة الثقة واستكمال مسلسل الانتصارات للدراويش.

في السطور التالية، نتناول بالتفصيل جميع الأخبار والكواليس بشأن موعد مباراة فيوتشر والإسماعيلي والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار ونتائج الناديين في الدوري المصري النسخة 63 ، علاوة على تاريخ مواجهات فيوتشر والإسماعيلي .

مباراة فيوتشر والإسماعيلي

بذكريات مواجهة لم تحسم نتيجتها في الدور الأول ، يجدد فريقا الإسماعيلي وفيوتشر الموعد مع لقاء جديد.

حيث يأمل فيوتشر حامل لقب النسخة الأولى من كأس الرابطة المصرية إلى انتفاضة جريح.

وذلك بعد خسارة قاسية في الجولة الماضية برباعية نظيفة من أمام الأهلي.

في مقابل رغبة من برازيل مصر في صحوة جديدة.

بعد انتصار صعب ومثير في الجولة الأخيرة على سموحة.

قد تقوده إلى استعادة بريقه كـ ضلع ثالث لكرة القدم المصرية رفقة الغريمين التقليديين الأهلي والزمالك .

نستعرض بدايةً ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق الجولة 25 :

ننوه إلى أن الأسبوع الـ25 من الدوري المصري سيشهد مواجهات قوية وحاسمة للأندية الكبرى.

تأتي في طلعيها مواجهة قمة الجولة 25 ، حيث مباراة بيراميدز والأهلي .

وهي تمثل صدامًا مباشرًا على اقتناص المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة.

فيما تقام يوم السبت أيضًا، مباراة غزل المحلة والزمالك ، في صراع بين القمة والإفلات من الهبوط.

وتختم مباريات الأسبوع ، بـ ديربي ساحلي تاريخي ، حيث مباراة الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي .

نادي فيوتشر

مع أصحاب الضيافة والجمهور ، نادي فيوتشر المصري نستهل تغطيتنا للقاء الهام.

حيث يضم الفريق بين صفوفه، مجموعة مميزة من لاعبي الأندية المصرية الكبرى.

على غرار المدافع الدولي سعد سمير وحارس الزمالك السابق محمود محمود جنش .

إضافة إلى مروان محسن نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق.

ويسعى من خلال مشاركته الأولى في البطولة المصرية العريقة، إلى تحقيق إنجاز مميز.

يحتل نادي “كوكالا” سابقًا حاليًا المركز الرابع في جدول الدوري المصري.

وذلك برصيد 39 نقطة وصافي (11) هدفًا.

بفارق 9 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث، والذي تتبقى له مباراتان مؤجلتان.

ونجح فيوتشر إف سي خلال 24 جولة خاضها، في الفوز بـ11 مباراة والتعادل في 6 أخرى.

ولكن خسر في 7 لقاءات خلال الموسم الحالي.

وفي آخر 5 مباريات لفيوتشر في الدوري المصري ، نجحت كتيبة المدرب “الأهلاوي” علي ماهر في حصد 5 نقاط.

بعدما فاز على إنبي في لقاء مثير (2-1).

وتعادل سلبيًا مع بيراميدز وإيجابيًا (1-1) مع إيسترن كومباني.

قبل أن يخسر في آخر جولتين من أمام طلائع الجيش بهدف، والأهلي كما أسلفنا برباعية بيضاء.

نادي الإسماعيلي

على الجانب المقابل، يبحث نادي الإسماعيلي المصري في مواجهة السبت، عن الفوز الثاني على التوالي.

والذي سيكون السادس له في واحدة من أكثر مشاركاته صعوبة في المسابقة المحلية المصرية .

وحال حدوث هذا، فسيكون الفوز المتتالي (انتصارين متتالين) الثالث للدراويش هذا الموسم.