نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأمين الصدارة أم الهروب من القاع.. موعد مباراة غزل المحلة والزمالك الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة غزل المحلة والزمالك ، تتفتح مباريات الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2021 ، مساء يوم السبت 16 يوليو 2022 ولحساب لقاءات الدور الثاني أو جولة الإياب، يحتضن ملعب ستاد غزل المحلة في مدينة المحلة المصرية، مواجهة قوية وثأرية، تجمع فريقا الزمالك وغزل المحلة ، حيث يحتاج كلاهما إلى الفوز والنقاط الثلاث من أجل تأمين الصدارة للفارس الأبيض حامل لقب الدوري العام المصري من الموسم الماضي، بينما يرغب فريق الفلاحين في الابتعاد عن صراع القاع والاقتراب من المنطقة الدافئة في وسط الجدول.

نستعرض خلال السطور القادمة، كافة الأخبار والكواليس والتفاصيل بشأن موعد مباراة غزل المحلة والزمالك والقنوات الناقلة ، فضلًا عن رحلة ونتائج الناديين في الطبعة 63 من الدوري المصري 2022 ، وكذلك تاريخ مواجهات غزل المحلة والزمالك .

مباراة غزل المحلة والزمالك

مواجهة جديدة إذن، تحمل ذكريات صعبة بالنسبة للجماهير المحلاوية.

خاصةً بعد انتهاء لقاء الدور الأول بين الزمالك وغزل المحلة بفوز بطل الدوري (4-0).

وهو ما يطمح فريق “الفلاحين” لتغييره في مواجهة السبت، من أجل الثأر للهزيمة الثقيلة في الذهاب.

إضافة إلى الابتعاد عن دائرة المنافسة في القاع، والتي تضم حاليًا الثلاثي المقاولون وإيسترن كومباني والمقاصة.

بينما يسعى الفارس الأبيض إلى انتصار، يعزز به صدارته “غير المستقرة” لجدول الدوري المصري.

في ظل منافسة شرسة من الثنائي بيراميدز والأهلي على الترتيب.

نستعرض أولًا ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباريات الجولة 24 :

نشير إلى أن الجولة 25 من الدوري العام المصري ، ستشهد مواجهات قوية لأندية القمة.

نذكر منها مباراة بيراميدز والأهلي ، في ختام مباريات اليوم الأول، والتي تمثل صراعًا مباشرًا على الوصافة.

كما يسعى الدراويش لاستكمال صحوتهم، من خلال مباراة فيوتشر والإسماعيلي في نفس توقيت لقاء الأبيض والفلاحين.

وتختتم الجولة بـ ديربي ساحلي مثير، حيث مباراة الاتحاد السكندري والمصري ، مساء الإثنين.

نادي غزل المحلة

مع أصحاب الضيافة والجمهور نادي غزل المحلة المصري ، نستهل تغطيتنا للحدث الكبير.

والذي يقدم هذا الموسم أداءً مهتزًا بعض الشيء، دفعه لموقع خطير نسبيًا في جدول الترتيب المسابقة.

حيث يحتل الفلاحين المرتبة 13 في جدول الدوري العام المصري ، برصيد 26 نقطة وصافي (-7) أهداف.

يفصله عن المقاولون العرب أول ثلاثي قاع الجدول 6 نقاط فقط.

وإن كان ذئاب الجبل يمتلكون أفضلية مباراة مؤجلة أمام الأهلي من الأسبوع 21.

وخلال 24 جولة خاضها “بطل الدوري المصري موسم 1973/1972” نجح في الفوز بـ5 مباريات والتعادل في 11 أخرى.

ولكن تجرع مرارة الهزيمة في 8 مواجهات.

وفي آخر 5 مباريات لغزل المحلة في الدوري المصري ، اكتفى أبناء المدير الفني المحلي مصطفى عبده بجمع نقطتين.

وذلك من تعادلين إيجابي مع إنبي (2-2)، وسلبي مع الإسماعيلي.

بينما خسر بنتيجة واحدة من أمام الأهلي والبنك الأهلي (2-1).

وتلقى الهزيمة أيضًا من طلائع الجيش بهدف نظيف.

نادي الزمالك

على الجهة الأخرى، يدخل نادي الزمالك المصري مواجهة السبت، وعينه على النقاط الثلاث.

من أجل المضي قدمًا نحو لقب ثانٍ على التوالي، والـ14 في تاريخه.

وهو إنجاز لم يتحقق منذ آخر ثنائية للفارس الأبيض في الدوري المصري موسمي (2003/2002) و(2004/2003).