نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بداية الدوري السعودي 2022-2023 وأسماء الفرق الصاعدة إلى دوري أبطال آسيا 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الدوري السعودي أحد الأحداث المهمة لمحبي ومشجعي كرة القدم من مواطني المملكة العربية السعودية، وقد اقترب الدوري السعودي للمحترفين بصورة كبيرة من الدوري الأوروبي، وبشكل خاصة من ناحية القيمة التسويقية والقوة التنافسية وعدد نجوم كرة القدم المحترفين، بالإضافة إلى قائمة المديرين الفنيين أصحاب السير الذاتية الشهيرة، وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن موعد بداية الدوري السعودي 2022-2023، موضحًا جدول مباريات الدوري والفرق الصاعدة.

موعد بداية الدوري السعودي 2022-2023

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن موعد بداية الدوري السعودي 2022-2023، وذلك بعد تساؤلات الكثير من محبي ومشجعي كرة القدم من مواطني المملكة العربية السعودية، وأعلن الاتحاد عن موعد بداية الدوري السعودي الموسم الجديد من دوري المحترفين السعودي وهو 25 أغسطس 2022 ميلاديًا، وتوقع العديد تأجيل مباريات الموسم الجديد 2022-2023 من الدوري السعودي للمحترفين، نتيجة التأثر بتأجيل مباريات الدوري المحترف حتي 22 يونيو من العام الماضي 2021، ولكن لم يوجد أي تصريحات من الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد بشأن هذا الموضوع.

كما لم يعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم حتي الآن عن موعد نهاية الدوري السعودي 2022-2023، وقد تم تأكيد تعليق الموسم الجديد بأكمله، وبشكل خاص بأن مونديال قطر 2022، يبدأ خلال شهر نوفمبر القادم 2022 وشهر ديسمبر 2022، وتوقع الكثير من المشجعين من مواطني المملكة العربية بأن ينتهي الدوري السعودي في شهر مايو من العام الميلادي القادم 2023، ولكن لم يقم الاتحاد السعودي بتقديم أي تصريحات أو رد رسمي بشأن هذا الموضوع.

الفرق السعودية الصاعدة إلى دوري أبطال آسيا 2022

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن أسماء الأندية الصاعدة للدوري السعودي 2022-2023، موضحًا بأن عدد الفرق المتأهلة لدوري أبطال آسيا هو 4 فرق، ويبدأ 3 فرق منهم رحلتهم بصورة مباشرة من دور المجموعات، على أن يتم تحديد أسماء الفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا 2023 بصورة نهائية من فرق الدوري السعودي للمحترفين، وجاءت أسماء الفرق السعودية المتأهلة إلى دوري أبطال آسيا 2022 كالآتي:

قائد ترتيب الدوري السعودي نادي الهلال.

الوصيف في ترتيب الدوري السعودي نادي الاتحاد.

الثالث في ترتيب السباق نادي النصر.

حامل كأس خادم الحرمين الشريفين نادي الفيحاء.

الأندية المشاركة في الدوري السعودي موسم 2022-2023

صرح الاتحاد السعودي لكرة القدم عن أسماء الفرق المشاركة في الدوري السعودي لهذا الموسم 2022-2023، وكشف الاتحاد عن موعد بداية مباريات الموسم، ولكن لم يتم تحديد موعد انتهاء الدوري حتي الآن، وجاءت أسماء الأندية المشاركة في الدوري كالآتي: