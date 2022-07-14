نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة الثأر واقتناص الوصافة.. موعد مباراة بيراميدز والأهلي الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة بيراميدز والأهلي ، في ختام مباريات اليوم الأول من الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم 2022/2021 ، ولحساب مرحلة الإياب أو الدور الثاني، يستضيف مساء السبت 16 يوليو 2022 ملعب ستاد الدفاع الجوي في العاصمة المصرية القاهرة، فعاليات المواجهة القوية والتي تمثل قمة مباريات الأسبوع 25، تجمع فريقا الأهلي وبيراميدز ، والتي تكتسب طابعا الإثارة والثأر، نظرًا لرغبة الفريقين الكبيرة في الفوز، في ظل صراع مباشر على وصافة جدول ترتيب الدوري العام المصري حاليًا.

نتناول في التغطية التالية، جميع الأخبار والتفاصيل والكواليس بشأن موعد مباراة بيراميدز والأهلي والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى مشوار ونتائج الناديين في الطبعة 63 من الدوري المصري 2022 ، علاوة على تاريخ مواجهات بيراميدز والأهلي .

مباراة بيراميدز والأهلي

عشاق كرة القدم العربية والمصرية، على موعد مع الكلاسيكو المصري الجديد والذي يجمع فريقا الأهلي وبيراميدز .

والذي بات يمثل قمة خاصة في الكرة المصرية، نظرًا لما يضمه الفريقان من نجوم دوليين في كافة المراكز.

وتكتسب القمة 12 بين الفريقين في الدوري ، أهمية كبيرة للعديد من الأسباب.

فلم ينجح فريق الأهرام في تحقيق الفوز على الشياطين الحمر.

وذلك منذ آخر انتصار في دور الـ16 من كأس مصر 2019/2018 .

والذي توج به الزمالك على حساب بيراميدز بعد ثلاثية نظيفة في النهائي.

كما تلقى فريق “الأسيوطي سبورت” سابقًا، هزيمتين متتاليتين هذا الموسم من أمام المارد الأحمر.

الأولى كانت في مواجهة الدور الأول من الدوري المصري بنتيجة (0-3).

كما ودع الفريق المتخم بنجوم الأهلي والزمالك السابقين مسابقة كأس مصر 2020 .

بعد الخسارة من القلعة الحمراء في دور ربع النهائي.

وكما أسلفنا، فالفريقان يخوضان صدامًا مباشرًا هذا الأسبوع على اقتناص الوصافة.

والتي يحتلها النادي الذي اشتراه المستشار السعودي تركي آل الشيخ قبل 4 أعوام، بفارق 4 نقاط عن الزمالك.

إليكم أولًا ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباريات الجولة 24 :

ننوه إلى أن الجولة 24 يتبقى فيها مواجهتان، تلعبان اليوم الخميس 14 يوليو 2022.

حيث تتبقى مباراة إيسترن كومباني ومصر المقاصة ، إضافة إلى مباراة سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري .

وعن مباريات الأسبوع 25 من الدوري المصري ، نشير إلى أنها تشهد مواجهات قوية وحاسمة.

نذكر منها مباراة غزل المحلة والزمالك ، والتي يسعى خلال الأبيض لتدعيم تصدره لجدول المسابقة.

إضافة إلى مباراة فيوتشر والإسماعيلي ، حيث يأمل الدراويش في مواصلة صحوة الأسابيع الأخيرة.

وتختتم الجولة بـ ديربي ساحلي حيث مباراة الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي .

نادي بيراميدز

نستهل تغطيتنا مع نادي بيراميدز المصري ، والذي يقدم مستويات طيبة في مشاركته السادسة بالدوري المصري.

وهي الموسم الرابع للفريق تحت مسمى بيراميدز بعد تغييره من “الأسيوطي سبورت”.

وإن كان يتوقع الأفضل من النادي المملوك حاليًا لرجل الأعمال الإماراتي سالم الشامسي.

وذلك بحكم الإمكانيات المادية والفنية المتاحة للفريق.