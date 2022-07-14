انت الان تتابع خبر عاوز ال 3 دول .. " سواريش " يستعد للقيام بثورة في تشكيل النادي "الأهلي" بالتضحية بهؤلاء النجوم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يرغب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي البرتغالي ” ريكاردو سواريش ” في العمل علي وضع بصمته سريعا مع النادي الأهلي ، وتوضيح خططه الفنية ومتطلباته من اللاعبين كي يتمكن من فرض سيطرته التامة عي مجريات الأمور داخل الفريق الأحمر ، وكسب غرفة تبديل الملابس ، وذلك من خلال العمل علي ضم صفقات جديدة يكون هو الشخص الذي قام باختيارها واستبعاد العناصر غير المفيدة من الفريق الحالي وإحلال تلك الصفقات ، حيث أن لدي المدرب الجديد كل الدعم من إدارة النادي التي تأمل في تحقيق الكثير رفقة المدرب

جدير بالذكر أن هناك العديد من المصادر التي تشير إلي أن هناك رغبة كبيرة من جانب البرتغالي في العمل علي ضم مهاجم من الطراز الأول خلال الفترة المقبلة من أجل إنهاء حالة العقم التهديفي التي يعاني منها الفريق حتي أمام أصغر الفرق ، وقد قام بطرح اسم أحد المهاجمين البرازيليين علي طاولة اجتماعات النادي الأهلي للتعاقد معه إضافة إلي لاعبان أخران في مركز الجناح كولومبي وآخر أوروجوياني

في ذات السياق فإن النادي سيلجأ إلي ذلك علي خلفية تراجع مستوي محمد شريف الذي يبتعد عن المشاركة كأساسي شيئا فشيئا إضافة إلي وجود رغبة من جانب النادي في التخلص من الجناح الموزمبيقي الشاب ونجم الفريق الأول ” لويس ميكيسوني ” من أجل إفساح المجال لمزيد من التعاقدات