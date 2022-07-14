انت الان تتابع خبر بشرى لجمهور القلعة البيضاء.. اتفاق جديد بين بن شرقي والزمالك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توصل المسؤولون في نادي الزمالك إلى اتفاق جديد مع اللاعب المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق على البقاء حتى مباراة سموحة المقبل في الدوري والمقرر لها يوم الرابع والعشرين من شهر يوليو الجاري ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من المسابقة التي يتصدرها الزمالك.

وكانت إدارة نادي الزمالك قد أنهت اتفاقها مع اللاعب المغربي على البقاء حتى مباراة الأهلي المقبلة في نهائي بطولة كأس مصر والمقرر لها يوم الواحد والعشرين من الشهر الجاري، قبل الرحيل بعد انتهاء عقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري، وذلك في ظل المنافسة الشرسة على البطولة،ولكن الإدارة رأت من الضروري أن يبقى اللاعب حتى مباراة سموحة لما تحمله المواجهة من أهمية كبيرة خاصة وأن الفريق فاز على الأهلي في الدوري.

ويعتبر اللاعب أشرف بن شرقي من الأعمدة الأساسية التي يعتمد عليها المدرب البرتغالي جوسيفالدوا فيريرا في خططه وكان له آثر إيجابي مع الفريق خلال بطولة الدوري حيث كان من ضمن العناصر التي ساعدت في تتويج القلعة البيضاء ببطولة الدوري الموسم الماضي والحفاظ على الصدارة العام الجاري.

أشرف بن شرقي

وعلى جانب آخر يدخل نادي الزمالك في معسكر مغلق استعدادا إلى مباراة غزل المحلة والمقرر لها يوم السبت المقبل السادس عشر من يوليو الجاري والتي تلعب على ملعب غزل المحلة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، حيث يسعى الفريق الأبيض إلى مواصلة سلسلة الانتصارات التي حققها الفريق خلال الفترة الأخيرة في محاولة للحفاظ على صدارة البطولة وممارسة الضغط على الأهلي الذي يتبقى لها مباراتين مؤجلتين، وفي المركز الثالث وفي حالة الفوز في المباراتين سيتساوي مع الزمالك في عدد النقاط.