انت الان تتابع خبر "مع السلامة والقلب داعيلك".. فيريرا يتحدي مرتضي منصور ويطرد نجم الفريق من النادي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إنتصار هام علي فريق المقاولون العرب بهدف مقابل لاشيء ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز ليرفع الفريق الأبيض رصيده من النقاط الي النقطة 54 في مقدمة جدول ترتيب المسابقة وبفارق أربع نقاط عن فريق بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 50 نقطة بعد تعادله مع طلائع الجيش.

في سياق آخر كشفت مصادر صحفية أن البرتغالي جيزوالدو فيريرا مدرب فريق الزمالك يرغب في رحيل مهاجم الفريق عمر السعيد خلال الموسم المقبل، ويري فيريرا أن مستوي السعيد لا يرتقي للتواجد أساسيا في هجوم فريق الزمالك، وطلب من ادارة النادي ضرورة البحث عن مهاجم إفريقي قوي بدلا منه.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري أمام فريق غزل المحلة والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل الموافق ال 16 من شهر يوليو الجاري في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.