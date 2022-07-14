انت الان تتابع خبر "خطفها الأسد".. بيراميدز يحسم صفقة الموسم قبل الأهلي بمبلغ خيالي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دخل نادي بيراميدز في مفاوضات قوية لتدعيم صفوف الفريق قبل الموسم المقبل 2022-2023، والتي كانت بقرار من المدير الفني الجديد للفريق تاكيس جونياس الذي يرغب في دعم صفوف الفريق، وفي إطار اتباع سياسة لدى مجلس الإدارة برحيل عدد من اللاعبين أصحاب الرواتب العالية، والتعاقد مع بدلائهم في الموسم الجديد.

ودخل بيراميدز في مفاوضات قوية لدعم مركز وسط الميدان في الفريق بلاعب جديد يكون بجوار نبيل عماد دونجا في الموسم المقبل، ووقع الاختيار على اللاعب طارق حامد لاعب وسط نادي الزمالك والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي مع القلعة البيضاء، وقد حدد اللاعب مطالبة للانتقال للسماوي في الموسم المقبل.

بيراميدز يتعاقد مع اللاعب قبل الأهلي

وظهرت أزمة بين إدارة الزمالك وطارق حامد بسبب اتهامات الادارة للاعب بالتهرب من المباريات خلال الفترات الأخيرة وطول فترة تأهيله الخارجي، بالتحديد في إسبانيا، كما كان بيراميدز من أكثر المهتمين بضم طارق حامد من قبل وخلال الموسمين الماضيين منذ تجديد “المسمار” للقلعة البيضاء في عقده الأخير.

وكان طارق حامد يريد الحصول على مبلغ 20 مليون جنية في الموسم الواحد مع الفارس الأبيض وهو ما تم رفضة من قبل إدارة الفريق، لتدخل في طريق مسدود بين الطرفين، وبالتالي سيكون بيراميدز الأقرب للتعاقد مع اللاعب خلال الفترة المقبلة، وأن السماوي مستعد لدفع 17 مليون جنية للاعب كراتب سنوي.

وبذلك فإن بيراميدز يقطع الطريق على النادي الأهلي الذي كان يريد الحصول على طارق حامد لمدة موسم واحد فقط، ليكون في منتصف ميدان الفريق بالموسم المقبل تحسباً لرحيل أليو ديانج عن القلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 50 نقطة، ويبتعد بفارق 4 نقاط عن الزمالك المتصدر، وبعتلي بفارق نقطتين عن النادي الأهلي الثالث في الترتيب والذي له مواجهتين مؤجلتين، ويأمل في تحقيق الانتصار خلال المباريات المقبلة ومواصلة تقدمه في جدول الترتيب ليشارك في دوري أبطال أفريقيا بالموسم المقبل