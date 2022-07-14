انت الان تتابع خبر 2 مليون دولار و6 شهور إيقاف..الأهلي يوضح حقيقة رغبة " كهربا " في الاعتزال عقب عقوبة الزمالك الأخيرة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداولت الكثير من المواقع الرياضية منذ عدة ايام الأنباء التي تتعلق بإيقاف نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والذي لتوه قد عاد من إعارته في الدوري التركي ” محمود عبد المنعم كهربا ” ، حيث أن مسئولي نادي الزمالك قد حرصوا علي الترويج لتلك العقوبة التي أقرها المجلس التأديبي التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وذلك بخصوص القضية التي يختصم فيها نادي الزمالك لاعبه السابق ” كهربا ” حيث أوضح الخطاب المرسل لهم إيقاف اللاعب عن مزاولة النشاط الرياضي لمدة 6 أشهر من الآن لحين سداد قيمة الغرامة البالغة 2 مليون دولار

جدير بالذكر أن العديد من الأخبار المنتشرة خلال الساعات القليلة الماضية تشير إلي أن نجم الأهلي يعاني خلال الفترة الحالية من حالة نفسية سيئة للغاية علي خلفية تلك القرارات التي تتابع ، مشيرة إلي ـأن اللاعب يرغب في إنهاء مسيرته الرياضية مع لعبة مرة القدم بشكل نهائي وهو الأمر الذي جذب الكثير من المتابعين للاستفسار عن حقيقة تلك الأخبار التي تم تداولها

في ذات السياق فقد أوضح مصدر من داخل النادي الأهلي أن نجم الفريق ” كهربا” لا يفكر إطلاقا في الاعتزال خلال الوقت الحالي وهو مستمر في الملاعب مع النادي الأهلي في الفترة المقبلة مشيرا إلي أن إدارة النادي الأهلي ستظل تدعم اللاعب حتي يخرج من تلك الأزمة ويعود إلي الظهور في الملاعب مرة أخري