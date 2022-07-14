موعد بداية الدوري السعودي 1444 في الموسم الجديد

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عمر شويل - جدة نعرض لكم موعد بداية الدوري السعودي في الموسم الجديد، حيث يوجد العديد من المشجعين للدوري السعودي في دول متفرقة حول العالم ويرغبون في معرفة موعد بداية الدوري حتى يتمكنوا من مشاهدة المباريات بشكل مستمر باعتبار الدوري السعودي هو الأعلى قيمة والأعلى منافسة بين الفرق الأخرى نظرا لوجود نجوم من اللاعبين المحترفين لكرة القدم تحت إشراف فريق هائل من المدربين والفنيين، ويعتبر الدوري السعودي هو البطولة الأساسية لكرة القدم في المملكة العربية السعودية ويأتي في المرتبة الثانية من حيث القيمة في القارة الآسيوية، حيث تبلغ قيمته 437.70 مليون يورو، وقد كانت الانطلاقة الأولى للدوري السعودي عام 1976.

موعد بداية الدوري السعودي في الموسم الجديد

تسيطر كرة القدم على تفكير العديد من عشاق الكرة في العالم، ويحتل الدوري السعودي مكانة متميزة في قلوب هؤلاء الأفراد، حيث يوجد العديد من المشجعين للدوري السعودي في مختلف أنحاء العالم ليس فقط في المملكة الراغبين في معرفة موعد بداية الدوري السعودي في الموسم الجديد، حيث قد ذكر الاتحاد السعودي أن الدوري السعودي لعام 2022-2023 سيبدأ في 25 أغسطس القادم، لذا فإن من المتوقع انتهاؤه في مايو 2023.

الفرق السعودية المتأهلة لدوري أبطال آسيا

بعد تحديد موعد الدوري السعودي، يتم تحديد الفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا، حيث يشارك في الدوري 4 فرق كل عام، وسيتم تشكيل الفرق المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا لعام 2023 من فرق الدوري السعودي للمحترفين، وهم:

الهلال وهو قائد ترتيب الدوري السعودي. الاتحاد وهو الوصيف في ترتيب الدوري السعودي. النصر ويأتي في الترتيب الثالث في السباق. الفيحاء وهو حامل كأس خادم الحرمين الشريفين.

الفرق الصاعدة والهابطة في الدوري السعودي

توجد ثلاث فرق هابطة كل عام من الدوري السعودي، وهم آخر ثلاث فرق في الترتيب، وقد جاءت على الترتيب: الفيصلي، الأهلي، الحزم، أما عن الفرق التي تأهلت لدوري المحترفين السعودي هم: الخليج، الوصيف العدالة، الوحدة، وقد بلغ رصيد كل منهم 66، 66، 65 نقطة على الترتيب.