انت الان تتابع خبر المنتخب الوطني للشباب يعلن تشكيلته لكأس العرب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني تحت سن 20 لكرة القدم، بقيادة المدرب إسلام ذيابات اليوم الخميس، قائمة اللاعبين لخوض منافسات بطولة كأس العرب للشباب، والتي تقام بمدينة أبها السعودية خلال الفترة من 20 تموز الحالي حتى 6 آب المقبل.

وضمت القائمة 23 لاعبا، هم محمود المحارمة، مراد الفالوجي، عبد الرحمن محمد، إبراهيم نوفل، يوسف حسان، أحمد أيمن، عاصم أبو التين، صهيب القاضي، علاء دية، محمد رائد، عمر العصاد، محمد أبو هزيم، هاشم المبيضين، سيف الدين درويش، قصي المنصوري، معاذ العليمات، خلدون صبرة، أدهم الرفاعي، علي العزايزة، بكر كلبونة، زكريا وليد، زيد الأصفر، أمين الشناينة.

وقال ذيابات، إن البطولة تعد المحطة الإعدادية الأخيرة استعدادا لخوض التصفيات الآسيوية أيلول المقبل في الأردن، لافتا إلى أن بطولة كأس العرب تشهد مشاركة منتخبات قوية من شأنها تعزيز مستوى التنافس على اللقب، وتحقيق الفائدة الفنية المرجوة قبيل الاستحقاق الآسيوي.

في المقابل، تشهد قائمة المنتخب غياب اللاعب مهند أبو طه، لالتزامه مع فريقه الوحدات بخوض مباراة مؤجلة ضمن الدوري الأردني المحترفين.

ويشارك المنتخب بمنافسات البطولة لحساب المجموعة الثانية، إلى جانب الإمارات واليمن، فيما تضم الأولى السعودية، موريتانيا، العراق، والثالثة كل من الجزائر، لبنان، ليبيا.

وجاءت منتخبات مصر، عمان، الصومال في المجموعة الرابعة، وضمت الخامسة تونس، البحرين، جيبوتي، فيما تنافس فرق المغرب، السودان، فلسطين ضمن السادسة.

ويستهل المنتخب مشواره في دور المجموعات بلقاء الإمارات عند التاسعة مساء السبت 20 الحالي على ملعب نادي ضمك، واليمن عند الخامسة عصر السبت 23، على ستاد مدينة الأمير سلطان.

وبحسب نظام البطولة، جرى تقسيم الفرق على 6 مجموعات، بحيث يقام الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة، ويتأهل بطل كل مجموعة إلى جانب أفضل منتخبين يحتلان المركز الثاني إلى الدور ربع النهائي من البطولة.