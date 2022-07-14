الجولة الثانية بدوري المحترفات تنطلق الجمعة

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رياض - احمد صلاح - تنطلق مساء الجمعة منافسات الجولة الثانية من الدوري الأردني للمحترفات على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب.

ويلتقي الأهلي مع الاستقلال عند السابعة مساء، فيما يواجه الاتحاد نظيره النصر مساء الأحد بذات التوقيت.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز الأرثوذكسي على الاتحاد 1-0، وتعادل الاستقلال مع النصر 0-0.

وتقام مباريات البطولة بنظام الدوري المجزأ من 3 مراحل ذهابا وإيابا، ومرحلة ذهبية، بحيث يفوز باللقب الفريق الحاصل على المركز الأول في ترتيب الفرق النهائي.