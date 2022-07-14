انت الان تتابع خبر مباراتان بافتتاح منافسات ذهاب دوري المحترفين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنطلق يوم غد الجمعة، منافسات الأسبوع الأخير من مرحلة الذهاب في دوري المحترفين لكرة القدم، حيث يلتقي عند السادسة مساء فريقا شباب الأردن والصريح على ستاد عمان، كما يلتقي عند الثامنة والنصف مساء غد، على ستاد الأمير محمد بالزرقاء فريقا معان والفيصلي.

وتتواصل المباريات بعد غد السبت بلقاء السلط مع مغير السرحان، والوحدات مع الجزيرة، قبل أن تختتم مرحلة الذهاب يوم الأحد، بلقاء سحاب مع الرمثا، وشباب العقبة مع الحسين إربد.

ويتصدر فريق الفيصلي الدوري حتى الآن برصيد 24 نقطة يليه الوحدات برصيد 20 نقطة، مع وجود مباراة مؤجلة للوحدات.