انت الان تتابع خبر "إنسي إنك تدخل النادي تاني".. مرتضي منصور يصدم نجم الفريق ويرفض وجوده داخل النادي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوز غالي علي فريق المقاولون العرب بهدف مقابل لاشيء في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، وبهذه النتيجة رفع الفريق الأبيض رصيده من النقاط الي النقطة 54 في صدارة ترتيب جدول المسابقة وبفارق أربع نقاط عن فريق بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 50 نقطة عقب تعادله مع طلائع الجيش.

من ناحية أخرى رفضت ادارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور عودة حارس مرمى الفريق المعار إلى فريق فيوتشر محمود عبد الرحيم جنش إلى النادي مرة أخرى في الموسم الجديد، وتبحث الادارة ضم حارس جديد بعد صعوبة استعادة محمد صبحي حيث دخل النادي في مفاوضات جادة خلال الساعات الأخيرة مع حارس انبي محمود جاد لتدعيم مركز حراسة المرمى.

يذكر أن فريق الزمالك يستعد لخوض لقاء الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري أمام فريق غزل المحلة والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل الموافق ال 16 من شهر يوليو الجاري في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.