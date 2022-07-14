انت الان تتابع خبر "ضاعت بسهولة".. فريق تركي يتعاقد مع صفقة الأهلي المنتظرة وسواريش يحدد بديله والان مع التفصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن أحد الاندية التركية التعاقد مع نجم كبير سعى النادي الأهلي للتعاقد معه خلال الفترة الحالية، واستعداداً لتجهيز الفريق للموسم المقبل 2022-2023، وكانت القلعة الحمراء تسعى للتعاقد مع لاعب جديد يدعم صفوف الفريق قبل الموسم الجديد بقرار من المدير الفني البرتغالي ريكاردو سواريش مدرب الاهلي.

وكان النادي الأهلى قد سعى للتعاقد مع لاعب جديد في مركز الجناح قبل الموسم الجديد، بالإضافة إلى لاعب جديد في متوسط الميدان والظهير الأيمن، وهو ما حددة ريكاردو سواريش وقد استقر على اللاعب الذي يدعم صفوف الأحمر في الموسم المقبل، وأشارت تقارير إلى انتقال اللاعب مسعود اوزيل للقلعة الحمراء في الموسم المقبل بسبب فسخ اللاعب عقده مع فنربخشة التركي.

انتقال صفقة الأهلي المنتظرة للدوري التركي

وأعلن فريق ناد إسطنبول باشاك شهير التركي التعاقد بشكل رسمي مع اللاعب الألماني مسعود أوزيل صانع ألعاب فريق فنربخسة التركي، والتي تم الإعلان عنها اليوم الأربعاء وخلال الميركاتو الصيفي الحالي 2022، وأعلن فريق فنربخشة التركي فسخ التعاقد رسمياً مع اللاعب مسعود أوزيل، في صفقة انتقال حر.

بينما استقر المدير الفني للنادي الأهلي ريكاردو سواريش على تحديد بديل اللاعب قبل بداية الموسم المقبل، ووضع المدير الفني للأحمر اللاعب البرازيلي كأفضل خيار للقلعة الحمراء في الموسم المقبل، وقد دخل المدرب في حوار مع اللاعب واتفاق على كافة تفاصيل الصفقة واللعب في الدوري المصري.

وهناك تكتم كبير على اسم اللاعب الذي أعلن عنه سواريش قبل أيام من الميركاتو الصيفي المصري، مؤكداً بأنه على معرفة شخصية به وأن اللاعب قد عمل تحت قيادة المدرب البرتغالي من قبل وخلال فترته في فريق جيل فيسنتي البرتغالي قبل مواسم قليلة.