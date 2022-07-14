انت الان تتابع خبر بعد حصول الأهلي على توقيعه.. سواريش يرفض التعاقد مع هذا اللاعب في صيف 2022 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رفض ريكاردو سواريش المدير الفني للنادي الأهلي التعاقد مع واحد من أهم لاعبي الدوري المصري في الموسم الكروي الجاري، وذلك بعدما نجح أمير توفيق مدير التعاقدات في الحصول على توقيعه، تمهيدا للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي، في إطار استعدادات الفريق الأحمر للموسم الكروي الجديد الذي يسعى من خلاله لتدعيم صفوفه بخدمات أفضل اللاعبين.

الأهلي يحصل على توقيع أفضل لاعبي الدوري

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء أمير توفيق، نجح في الحصول على توقيع أحمد عاطف مهاجم فريق فيوتشر أحد الوافدين الجدد في الدوري المصري هذا الموسم، وذلك بعدما حصل اللاعب على انتباه عدد من أندية الدوري، نظراً لأدائه اللافت للنظر.

وأوضحت التقارير أن ريكاردو سواريش رفض التعاقد مع اللاعب الشاب، على الرغم من الحصول على توقيع اللاعب والمنافسة الشرسة التي كانت بين الزمالك والأهلي من أجل الحصول على خدمات اللاعب في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأضافت التقارير أن المدير الفني البرتغالي لديه تحفظات على اللاعب، خاصة وأنه لم يقدم الأداء الفني اللافت للنظر، وذلك عقب متابعة شخصية منه لأداء اللاعب مع فريق فيوتشر في الفترة الأخيرة.

الأهلي

واختتم التقرير الحديث عن هذا الموضوع بأن سواريش يرغب في التعاقد مع لاعب في مركز رأس الحربة الصريح اجنبي، وذلك خلال موسم الانتقالات الصيفي الحالي، بحثاً عن تدعيم صفوف الفريق من أجل الاستعداد للموسم الكروي الجديد.