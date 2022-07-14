انت الان تتابع خبر "صدمة لجماهير الزمالك قبل القمة".. مرتضي منصور ينفعل علي نجم الزمالك ويعلن رحيله عن الفريق والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بحث الكثير من محبي الملكي نادي الزمالك عن ما أعلنه المستشار مرتضى منصور عن رحيل بعض اللاعبين الكبار داخل الفريق خلال الفترة المقبلة، مثل اللاعب طارق حامد و اللاعب المغربي أشرف بن شرقي وأن هذا الخبر من أكثر الأخبار انتشارا والتي يبحث عنها الكثير من محبي كرة القدم على مستوى الوطن العربي نظرا لمستوى اللاعب لما يقدمه في نادي الزمالك ومن قبل نادي الوداد المغربي من التعاقد مع اللاعب أشرف بن شرقي إلا أن اللاعب قد قرر الرحيل عن نادي الزمالك معرفة سبب رحيل بنشرقي عن نادي الزمالك تابع السطور المقبلة

مرتضي منصور يقرر رحيل هؤلاء اللاعبين عن الفريق

اكد المستشار مرتضى منصور رئيس النادي الملكي بأن رحيل اللاعب أشرف بن شرقي انتهت وأن اللاعب يرغب في الاحتراف إلى الدول الخليج وانتهت علاقة المغربي أشرف بنشرقي عن نادي الزمالك رسميا ، وقد ينتهي عقد اللاعب المغربي بن شرقي مع النادي الملكي بنهاية السنة الحالية وأن إدارة الزمالك لم تنجح في محاولة تجديد اللاعب لنادي الزمالك مرة أخرى، وأعلن المستشار مرتضى منصور رحيل اللاعب وقال في تصريح موجه لمحبي الملكة منذ أيام قليلة ” يا جمهور الزمالك الكبير هل تقبلون على أن يكون نديكم مذلل ويقبل على يد أحد اللاعبين من أجل التجديد في الفريق.

تصريحات مرتضى منصور عن الإدارة السابقة

قال المستشار مرتضى منصور على اللاعب المغربي أشرف بنشرقي كان من المفترض من الإدارة السابقة الفاشلة بتوقيع عقد اللاعب قبل قدوم الإدارة الحالية لعدم الاحتفاظ باللاعب في المواسم المقبلة وتجديد اللاعب مرة أخرى للنادي الملكي، في موضوع في المستشار مرتضى منصور بطرح فيديو على صفحته الرسمية وقال فيها إن أنا جلسنا مع اللاعب المغربي أشرف بنشرقي خلال الأيام الماضية أكد اللاعب أنه لا يرغب في الاستمرار مع الفريق وقال هل يعمل على تقبيل رأس اللاعب للتجديد ، وقال إن اللاعب أشرف بن شرقي أكد وسرح أنه يريد الرحيل عن نادي الزمالك ويريد حوض احتراف في الدوري القطري أو التركي وقال المستشار مرتضى منصور رسالة موجهه محبي نادي الزمالك ” لا تهينوا نهديكم لان نادي الزمالك نادي الكرامة الوطنية والكبرياء لمدى طويل وان اللاعب لم يريد التجديد مرة أخرى فهو لاعب محترف ومن حقه الاحتراف في أي نادي يختاروا ونحن لا نقف على أحد نحن نادي الزمالك الكبير العريق وجماهيره الكبيرة .