نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر On time sport..تردد قناة أون تايم سبورت الجديد على نايل سات لمتابعة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لمتابعي موقع ثقفنى تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2022، حيث يبحث الكثيرين من عشاق كرة القدم على تردد قناة أون تايم سبورت الجديد من أجل متابعة أهم المباريات الدولية والمحلية، فهي تعتبر القناة رقم واحد في جمهورية مصر العربية، لمتابعة كافة الفعاليات الرياضية.

حيث تعتبر قناة أون تايم سبورت من أهم القنوات الرياضية المتميزة والتي تقدم محتوى رياضي ممتاز، كما أن قناة أون تايم سبورت تقوم ببث كافة الأحداث الرياضية الهامة على الهواء مباشرة. كما أنها لا تنقل فقط المباريات المحلية، بلا أنها تحرص على نقل مختلف الفعاليات الدولية والعربية، لكافة عشاق الكرة بمختلف اهتماماتهم سواء كرة قدم أو كرة يد أو اسكواش أو غيرها من المباريات.

ومع انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد والتي تستضيفها مصر حاليا، زادت عمليات البحث عن تردد قناة أون تايم سبورت لمتابعة المنتخب الوطني لكرة اليد. والذي بدأ مشواره في البطولة بالفوز على الكاميرون بنتيجة 40 – 17 في الجولة الأولى من دور المجموعات. وتستمر البطولة حتى الاثنين المقبل الموافق 18 يوليو 2022.

ونستعرض الآن من خلال موقع ثقفنى تردد قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي النايل سات لمتابعة المباريات المحلية وكاس الأمم الإفريقية لكرة اليد كالتالي:-

تردد قناة أون تايم سبورت 1 الجديد على نايل سات

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11861.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة أون تايم سبورت 2 الجديد على النايل سات

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 12303.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

وتعتبر قناة أو تايم سبورت إحدى أهم القنوات الرياضية التي حققت شهرة كبيرة وجذبت المتابعين لها على مدار السنوات الماضية، وذلك لما تقدمه من مختلف الفعاليات الرياضية، بالإضافة إلى عرض مباريات الدوري المصري الممتاز، ومختلف المباريات والبطولات الرياضية في مصر بشكل خاص، بالإضافة إلى المباريات الدولية والعربية، كما أنها تضم مجموعة متميزة من أهم الإعلاميين الرياضيين مثل أحمد شوبير ومدحت شلبي وسيف زاهر وغيره من الإعلاميين، وكذلك تضم أفضل المعلقين على المباريات المذاعة على القناة.