انت الان تتابع خبر عاجل.. شوبير يكشف سبب فوز الأهلي على فيوتشر أمس.. الأحمر فريق ثقيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام الإعلامي أحمد شوبير بالتعليق على كل الإتهامات التي وجهت إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في نادي فيوتشر، بتفويت مباراة الأهلي، وهذا بعد الفوز الكبير الذي حصل عليه الاحمر في مباراة أمس.

تعليق شوبير على رباعية الأهلي أمس

وتعرض فيوتشر إلى الخسارة أمام النادي الأهلي بـ 4 أهداف بدون مقابل، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الثلاثاء، وهي من ضمن مباريات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري الممتاز، وقال شوبير “طبيعي جداً إن فريق يلعب أول موسم له في الدوري الممتاز ووصل لبطولة أفريقيا وفاز بكأس الرابطة وعامل حالة في الوسط الرياضي منذ مباراة نهائي كأس الرابطة، لاعبيه “يحسوا بنفسهم شوية”، وتكون هناك ثقة زائدة في أداءهم”

واستكمل قائلاً “الأهلي فاز هذا الموسم على أكثر من نادٍ بنتيجة كبيرة على رأسهم الزمالك 5 -3 والهلال السعودي والإسماعيلي برباعية نظيفة وبيراميدز، بثلاثية نظيفة، وهذا يؤكد أن الأهلي فريق تقيل، هي الأندية دي كانت بتفوت للأهلي وكانت متواطئة!، ولا هذه هي كرة القدم”.

شوبير يكشف سبب فوز الأهلي على فيوتشر أمس

وكشف شوبير عن سبب فوز الأهلي على فيوتشر قائلاً “هود ده الأهلي الذي خسر من سموحة بثلاثية وتعادل مع الجونة سلبيًا، كل ما في الأمر أن اللاعبين حصلوا على راحة من المباريات لمدة أسبوع بينما فيوتشر كان يعاني من ضغط المباريات”.

وأنهى حديثة قائلاً “لن أحكم على سواريش، ولكن شغله بدأ يظهر مع الفريق، المدرب داخل بتُقله لم يمنح اللاعبين إجازة في العيد، على عكس فترك الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، وهذا حماس زائد”.