انت الان تتابع خبر تخفيضات علي أسعار تذاكر مباريات أمم أفريقيا .. احجز واتفرج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حسب احدث بيان أصدرته شركة تذكرتي، فيما يخص أسعار تذاكر مباريات كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد للرجال.

أسعار تذاكر مباريات أمم أفريقيا

بناءً على قرار الاتحاد المصري لكرة اليد تم تخفيض سعر التذكرة اليومية بالسعر القديم 150 جنيهًا إلى 75 جنيهًا، وذلك في إطار التيسير على الجماهير لحضور المباريات، وعليه يرجى العلم أنه سيتم استرجاع مبلغ وقدره 75 جنيهًا لمَن قام بشراء التذكرة بمبلغ وقدره 150 جنيهًا للمباريات القادمة ولمبارة مصر والمغرب (مباريات يوم 13 /7).

يذكر أن اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد قد أعلنت مؤخراً عن عدد الجمهور المسموح بحضوره وسيكون الحد الأقصى في صالة حسن مصطفى 4500 مشجع، بينما الحد الأقصى لصالة أكتوبر الدولية 2000 مشجع.