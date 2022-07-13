انت الان تتابع خبر موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة.. المواجهة المقبلة للفارس الأبيض والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - واصل الزمالك انتصاراته في مسابقة الدوري وحقق الفوز الثالث على التوالي بعد الفوز بهدف دون رد على حساب ضيفه المقاولون العرب في الجولة 24 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويدن الزمالك بالفضل لمدافعه الشاب حسام عبد المجيد الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 37 من زمن المباراة برأسية متقنة في شباك ذئاب الجبل.

الفارس الأبيض عزز من موقعه في صدارة الجدول بعد الفوز على المقاولون العرب ووصول رصيده للنقطة 54 مستغلا تعثر بيراميدز بالتعادل مع طلائع الجيش.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

المباراة المقبلة للفارس الأبيض ستكون خارج قواعده، بالخروج لمواجهة فريق غزل المحلة في عقر داره بالجولة 25 من مسابقة الدوري، المباراة ستقام يوم السبت المقبل 16 يوليو في تمام الساعة السادسة والنصف.