بعد الرباعية في فيوتشر.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

انت الان تتابع خبربعد الرباعية في فيوتشر.. موعد مباراة الأهلي المقبلة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بالأربعة حقق الأهلي فوز عريض على حساب ضيفه فيوتشر في الجولة 24 من مسابقة الدوري الممتاز.

الأهلي قدم عرض قوي واستطاع التغلب بسهولة على فريق فيوتشر بطل كأس الرابطة وعزف لاعبي القلعة الحمراء معزوفة فنية رائعة تحت قيادة مدربهم البرتغالي ريكاردو سواريش.

أهداف الأهلي سجلها كل من محمد مجدي أفشة هدفين وعلي معلول من ركلة جزاء وأحمد عبد القادر.

ورفع المارد الأحمر رصيده للنقطة 48 في المركز الثالث بفارق 6 نقاط عن الزمالك متصدر البطولة ويملك الأهلي مباراتين مؤجلتين أمام المقاولون العرب والإسماعيلي.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

مباراة الأهلي المقبلة ستكون بمواجهة فريق بيراميدز صاحب المركز الثاني وستكون المباراة يوم السبت 16 يوليو في تمام الساعة التاسعة مساء.