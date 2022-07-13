انت الان تتابع خبر الجزيري يقود تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المقاولون العرب اليوم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقر البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الدفع بالمهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، في التشكيل الأساسي لفريقه لمواجهة المقاولون العرب اليوم.

الزمالك سيستضيف المقاولون العرب على أرضية ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة 24 لمسابقة الدوري الممتاز.

الفارس الابيض يتصدر ترتيب الدوري الممتاز برصيد 51 نقطة بينما المقاولون العرب في المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المقاولون العرب

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمود الونش، محمد طارق، حسام عبد المجيد.

خط الوسط: سيد عبدالله “محمد أوناجم”، إمام عاشور، محمد أشرف روقا، أحمد زيزو، وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.