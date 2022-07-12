نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي أمام فيوتشر والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشكيل الأهلي أمام فيوتشر، تعد مباراة الأهلي ضد فيوتشر أحد أهم اللقاءت في الجولة 24 من بطولة الدوري العام المصري، وذلك بسبب تطلع كلا الناديين في الفوز والحصول على الثلاث نقاط الخاصة بالمباراة، حيث أنها سوف ترفع رصيده من النقاط، وبالتالي تغيير مركزه في جدول ترتيب الدوري الممتاز، حيث يأتي نادي الزمالك في المركز الأول ثم يليه فريق بيراميدز ثم الأهلي ثم فريق فيوتشر في المركز الرابع، ولهذا فمن المتوقع أن لا تخلو مباراة الأهلي ضد فيوتشر من الاثارة والجدية في ذات الوقت.

تشكيل الأهلي أمام فيوتشر في الدوري العام والقنوات الناقلة:-

تقام مباراة الأهلي ضد فيوتشر اليوم في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم وذلك على استاد السلام، حيث ستقوم قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري العام المصري، بنقل أحداث المباراة على الهواء مباشرة لمحبي ومشجعي كرة القدم المصرية بصفة عامة والنادي الأهلي بصفة خاصة، وذلك عبر الاستديو التحليلي الذي يقام قبل المباراة.

وقد أعلنت المدير الفني للنادي الأهلي ريكاردو سواريز التشكيل الذي سوف يخوض به الأهلي مباراته الصعبة والمرتقبة أمام فريق فيوتشر على استاد الأهلي والسلام وذلك بتشكيل يتكون من:-

في حراسة المرمي محمد الشناوي.

أيمن أشرف ومحمد عبد المنعم وعلى معلول ومحمد هاني في خط الدفاع.

عمرو السولية ومحمد مجدي أفشه وحمدي فتحي في الوسط.

حسام حسن وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر في خط الهجوم.

أما بدلاء النادي الأهلي في مباراته الصعبة أمام فريق فيوتشر فيتكون من:-

ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد شريف، أليو ديانج، على لطفي، كريم فؤاد، أحمد عبد القادر، زياد طارق، محمد فخرى.

يأتي هذا اللقاء الصعب بعد فوز نادي الزمالك على فريق المقاولون العرب وحصد الثلاث نقاط الخاصة بالمباراة، ليظل نادي الزمالك في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري بلا منازع حيث مبتعداً بفارق كبير من النقاط عن النادي الأهلي ليصبح رصيده من النقاط نحو 54 نقطة، بينما يصبح رصيد النادي الأهلي من النقاط في حالة الفوز بنتيجة مباراته أمام فيوتشر نحو 48 نقطة ليحتل المركز الثاني وبفارق 6 نقاط عن خصمه التقليدي نادي الزمالك، أما في حالة الخسارة أو التعادل، فيكون بذلك نادي الزمالك ابتعد كثيراً بالمركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري لهذا العام بلامنازع.