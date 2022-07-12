نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Al-Rabiaa Iraq تردد قناة الرابعة العراقية الناقله لمباراه ليفربول ومانشستر يونايتد بدون محمد صلاح في كأس بانكوك الودية على النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة الرابعة العراقية الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد يترقب عشاق كرة القدم في العالم في هذا التوقيت المواجهة القوية في كلاسيكو كرة القدم الإنجليزية، والتي من المقرر أن تجمع بين نادي ليفربول الإنجليزي ونظيره فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، في مباراة تقام ضمن الإطار الودي بين الفريقين ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد بعد إسدال الستار على الموسم الماضي، وفي هذا الإطار يترقب المتابعين التعرف على القنوات المقرر بها نقل المباراة لكي يتم متابعتها مجانا بدون تشفير، ومن خلال هذه السطور نستعرض تردد قناة الرابعة لمتابعة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الودية.

مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الودية

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة التايلاندية بانكوك مباراة قوية من العيار الثقيل، يخوضها فريقي ليفربول ومانشستر يونايتد في إطار ودي بين الفريقين، والتي من المقرر أن تقام رسميا مساء يوم الثلاثاء الموافق الثاني عشر من شهر يوليو، والتي تنطلق في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، والتي تقام ضمن منافسات كأس بانكوك الودية، حيث يستعد الفريقين للمنافسات الرسمية المقررة خلال الفترة المقبلة في الموسم الكروي الجديد والمشاركة في البطولات الإنجليزية والقارية.

تردد قناة الرابعة العراقية الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

وقد أعلنت قناة الرابعة العراقية الرياضية رسميا حصولها على حقوق تقل المباراة القوية التي تجمع بين ليفربول ومانشستر يونايتد في إطار وحدث، وذلك لتكون هي الناقل بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط، حيث تعتبر قناة الرابعة الرياضية العراقية واحدة من أهم وأشهر القنوات الرياضية في الوطن العربي والتي تقوم بتقديم محتوى هام ومميز في مجال كرة القدم، من حيث عرض الكثير من المباريات الهامة في الكثير من البطولات المحلية والعالمية بشكلٍ عام، حيث تحصل عادة على حقوق نقل الكثير من المباريات الأوروبية الهامة، وهي القناة التي تتواجد عبر القمر الصناعي نايل سات، حيث يتمكن أن يتم استقبالها بسهولة من خلال استخدام التردد التالي.

تردد قناة الرابعة العراقية على القمر الصناعي نايل سات هو التردد: 11334

من خلال الاستقطاب: أفقي

من خلال اختيار معدّل الترميز: 27500

عن طريق تحديد معدّل تصحيح الخطأ: 5/6

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