نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد المباريات الودية صيف 2022 وموعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في المقال التالي
عمر شويل - جدة ينتظر عشاق ومحبي الساحرة المستديرة حلول مواعيد المباريات الودية حيث بدأ العد التنازلي لبداية الموسم الكروي الجديد في قارة اوروبا 2023/2022 بعد توقف أكثر من شهر منذ ختام بطولات ومسابقات الموسم الماضي التي تشمل الدوريات الخمس الكبار: الإنجليزي، والإسباني، والإيطالي، والألماني، والفرنسي بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا، فبعد انتهاء تلك المسابقات، تظهر مسابقة أخرى وهي مسابقة سوق الانتقالات الصيفية حيث تتنافس كافة الأندية في هذا الوقت لشراء اللاعبين، وإبرام الصفقات؛ لكي تعزز صفوف اللاعبين لديها استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، وشهد الميركاتو الصيفي هذا العام انتقالات عديدة للاعبين شباب وكبار من كافة الأندية مما يشير إلى وجود رغبة قوية من الأندية للقتال على البطولات وحصد الألقاب.
مواعيد المباريات الودية صيف 2022
سيجمع شهر يوليو هذا العام بين حرارة الطقس وحرارة الأحداث الرياضية، وذلك نظرًا لقوة المنافسات الودية التي ستقام خلاله؛ حيث سيكون كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة حاضرًا ضمن سلسلة من المباريات الودية الهامة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن أمريكا إلى تايلاند التي سوف تحتضن كلاسيكو إنجليزي ناري بين ليفربول ومانشستر يونايتد.
مواعيد المباريات الودية 2022 وموعد الكلاسيكو
يخوض بطل أوروبا، ريال مدريد عدة لقاءات تحضيرية شرسة ضمن فعاليات بطولة أبطال كرة القدم الودية (SCT) التي تستضيفها مدن مختلفة بالولايات المتحدة الأمريكية، وسوف نستعرض معكم جدول مباريات ريال مدريد الودية 2022 :
|ريال مدريد × برشلونة
|الأحد، 24 يوليو
الساعة 6 صباحا
بتوقيت مكة المكرمة
|ريال مدريد × كلوب امريكا
|الأربعاء،27 يوليو
الساعة 5:30 صباحا
بتوقيت مكة المكرمة
|ريال مدريد × يوفنتوس
|الأحد، 31 يوليو
الساعة 5 صباحا
بتوقيت مكة المكرمة
لم يتم الإعلان حتى الآن عن القنوات الناقلة لمواجهات المرينغي الودية، ولكن تشير التوقعات إلى إمكانية نقل فعاليات المباريات عبر قناة ريال مدريد (Real Madrid TV)، ومن المرجح أيضا أن تُبث مباريات النادي الملكي على قنوات أبو ظبي الرياضية.
وينتظر عشاق برشلونة حلول مواعيد المباريات الودية خلال الفترة التحضيرية للنادي الكتالوني الذي يسعى لمصالحة جماهيره بعد فترة من الإخفاقات طالت جميع جوانب النادي، وفيما يلي جدول مباريات برشلونة الودية 2022 :
|اولوت × برشلونة
|الأربعاء، 13 يوليو
الساعة 8 مساء
بتوقيت مكة المكرمة
|برشلونة × انتر ميامي
|الأربعاء، 20 يوليو
الساعة 2:30 صباحا
بتوقيت مكة المكرمة
|برشلونة × ريال مدريد
|الأحد، 24 يوليو
الساعة 6:00 صباحا
بتوقيت مكة المكرمة
|برشلونة × يوفنتوس
|الأربعاء، 27 يوليو
|برشلونة × ريد بول
|الاحد، 31 يوليو
الساعة 2:00 صباحا
بتوقيت مكة المكرمة
|برشلونة × يونيفرسيداد
|الاحد، 7 أغسطس
الساعة 9:00 مساء
بتوقيت مكة المكرمة
ولم يتم الكشف عن القنوات الناقلة لمباريات برشلونة الودية لعدم إعلان أي قناة رياضية عربية حتى اللحظة حصولها على حقوق بث للمباريات، ومن المرجح أن تنقل قناة برشلونة “Barça TV” المواجهات التحضيرية للبلوغرانا تحت قيادة المدرب الإسباني تشافي.
موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد والقناة الناقلة
لا يطيق محبي كرة القدم الانتظار حتى حلول مواعيد المباريات الودية نظرًا لقوة المواجهات المنتظرة بين كبار فرق أوروبا، ولعل أقوى المباريات التي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة هي مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد المقامة على أراضي تايلاند.
وسوف يختبر الفريقان كل منهما الآخر اليوم الثلاثاء، 12 يوليو في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، وسوف تنقل فعاليات المباراة على قناة الرابعة الرياضية العراقية (تردد 11334 – نايل سات – افقيH)، ومن المرجح مشاركة الفرعون المصري محمد صلاح، والنجم العراقي زيدان إقبال، والتونسي حنبعل مجبري.
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