نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد المباريات الودية صيف 2022 وموعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر عشاق ومحبي الساحرة المستديرة حلول مواعيد المباريات الودية حيث بدأ العد التنازلي لبداية الموسم الكروي الجديد في قارة اوروبا 2023/2022 بعد توقف أكثر من شهر منذ ختام بطولات ومسابقات الموسم الماضي التي تشمل الدوريات الخمس الكبار: الإنجليزي، والإسباني، والإيطالي، والألماني، والفرنسي بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا، فبعد انتهاء تلك المسابقات، تظهر مسابقة أخرى وهي مسابقة سوق الانتقالات الصيفية حيث تتنافس كافة الأندية في هذا الوقت لشراء اللاعبين، وإبرام الصفقات؛ لكي تعزز صفوف اللاعبين لديها استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، وشهد الميركاتو الصيفي هذا العام انتقالات عديدة للاعبين شباب وكبار من كافة الأندية مما يشير إلى وجود رغبة قوية من الأندية للقتال على البطولات وحصد الألقاب.

مواعيد المباريات الودية صيف 2022

سيجمع شهر يوليو هذا العام بين حرارة الطقس وحرارة الأحداث الرياضية، وذلك نظرًا لقوة المنافسات الودية التي ستقام خلاله؛ حيث سيكون كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة حاضرًا ضمن سلسلة من المباريات الودية الهامة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن أمريكا إلى تايلاند التي سوف تحتضن كلاسيكو إنجليزي ناري بين ليفربول ومانشستر يونايتد.

مواعيد المباريات الودية 2022 وموعد الكلاسيكو

يخوض بطل أوروبا، ريال مدريد عدة لقاءات تحضيرية شرسة ضمن فعاليات بطولة أبطال كرة القدم الودية (SCT) التي تستضيفها مدن مختلفة بالولايات المتحدة الأمريكية، وسوف نستعرض معكم جدول مباريات ريال مدريد الودية 2022 :